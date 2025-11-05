#Халық заңгері
Қоғам

Қуаныш Дайырбеков Көлік министрлігінің аппарат басшысы болды

Қуаныш Дайырбеков Көлік министрлігінің аппарат басшысы болды, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.11.2025 19:21 Сурет: primeminister.kz
Қуаныш Дайырбеков Көлік министрлігінің аппарат басшысы қызметіне тағайындалды, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Қазақстан Республикасы Көлік министрінің бұйрығымен Дайырбеков Қуаныш Рысбекұлы Көлік министрлігінің аппарат басшысы қызметіне тағайындалды", - деп хабарлады Үкіметтің баспасөз қызметі.

Қуаныш Дайырбеков 1978 жылы Алматыда дүниеге келген.

Қазақ мемлекеттік басқару академиясын, Қазақ құқықтану және халықаралық қатынастар институтын бітірген.

Еңбек жолын 2000 жылы Астана қаласында "Қазақтеңізкөлікфлоты" Ұлттық теңіз кеме қатынасы компаниясы" ЖАҚ инженері болып бастады.

2002 жылы – ҚР Мемлекеттік кірістер министрлігі Өндірістік емес төлемдер департаментінің жетекші маманы.

2002-2013 жылдары – ҚР Қаржы министрлігі құрылымдарында жетекші маманнан басқарма басшысына дейінгі түрлі лауазымда жұмыс істеді.

2013-2016 жылдары – ҚР Парламенті Мәжілісі аппараты Қаржы және бюджет комитетінің қызметін қамтамасыз ету бөлімінің бас консультанты.

2016-2023 жылдары – ҚР Президенті Әкімшілігінің Мемлекеттік қызмет бөлімінің консультантынан бастап Мемлекеттік қызмет және кадр саясаты бөлімінің меңгерушісінің орынбасарына дейінгі түрлі лауазымда қызметтер атқарды.

