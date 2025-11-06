#Халық заңгері
Қоғам

Сенатор әскери полиция мен прокуратураның жұмысын сынға алды

Солдат, солдаты, военнообязанный, военнообязанные, призыв на срочную воинскую службу, срочная военная служба, армия, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.11.2025 15:57 Фото: Дмитрий Дегтярев
2025 жылдың 6 қарашасында Сенат депутаты Андрей Лукин өзінің депутаттық сауалында әскери тәртіп пен әскери полицияның қызметін реттейтін заңдарды қайта қарау қажеттігін айтты, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Депутаттың пікірінше, қазіргі уақытта әскери қызметшілер арасындағы құқықтық тәртіп пен құқықбұзушылықтардың алдын алуға қатысты қолданыстағы нормалар заман талабына сай емес.

"Талдау нәтижелері көрсеткендей, бұл салада жүйелі түрде қайта қарау мен жетілдіру қажет. Бұл тек армиядағы тәртіпті сақтау үшін ғана емес, сонымен қатар қоғамның Қарулы күштерге деген сенімін нығайту және елдің ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін де маңызды. Ұйымдастырушылық және тәрбиелік шаралар қабылданғанына қарамастан, жүйелі проблемалар әлі де бар: әскери бөлімді өз бетінше тастап кету, жарғыға сай емес қарым-қатынастар, сыбайлас жемқорлық көріністері және әскери қызметшілер арасындағы тәртіп бұзушылықтар жиі кездеседі. Алдын алу жұмыстарының тиімділігі жеткіліксіз, әскери полиция, прокуратура және қолбасшылық арасындағы үйлестіру әлсіз", – деді Лукин.

Депутаттың айтуынша, мұндай жағдайлар қазіргі құқықтық базаның әскери тәртіпті қамтамасыз ету мен тәртіптік рәсімдердің ашықтығын сақтауға жеткіліксіз екенін көрсетеді.

"Әскердегі құқықтық тәртіпті күшейту және тәрбиелік жұмысты жетілдіру қажеттілігі қолданыстағы заң нормаларының сапасына тікелей байланысты. Бүгінгі таңда әскери полиция мен қолбасшылықтың қызметін реттейтін кейбір ережелер ескірген және заманауи міндеттерді, соның ішінде цифрландыру мен ведомствоаралық өзара іс-қимылды ескермейді. Әлі де жарғыға сай емес қатынастар, қызмет бабын асыра пайдалану, әскери қызметшілер арасында психологиялық дағдарыс жағдайлары кездеседі", – деді сенатор.

Оның айтуынша, заңнаманы жетілдіру арқылы бұл проблемаларды жүйелі түрде шешуге болады.

"Біз заңнаманы күшейтуді, атап айтқанда әскери полиция, қолбасшылық және құқық қорғау органдары арасындағы өкілеттіктерді нақты бөлуді; тәртіп бұзушылықтарды бақылау үшін цифрлық мониторинг жүйелерін заңмен бекітуді; әскери бөлімнен өз бетінше кету үшін жауапкершілік шараларын қатаңдатуды; сондай-ақ теріс себептермен жұмыстан шығару мен әлеуметтік кепілдіктерді теріс пайдалану мәселелеріне қатысты құқықтық олқылықтарды жоюды ұсынамыз", – деді Лукин.

Бұған дейін Мәдениет мәселелері бойынша заң жобасы Мәжіліске қайтарылғанын жазғанбыз.

