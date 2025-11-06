Крипто құлдырауда: биткоин бір айда 17% арзандады
Binance және Investing деректеріне сәйкес, ең төменгі баға қысқа уақытқа – 98,96 мың доллар деңгейінде тіркелді. Ал 6 қараша күні таңертең, Астана уақытымен 11:00-де бір биткоиннің бағасы 103,9 мың доллар шамасында болды. Дегенмен, апта ішінде биткоин 4,61%, ал бір айда 17%-дан астам жоғалтты.
Соған қарамастан, жалпы криптонарықтың капитализациясы айтарлықтай өзгермеді – шамамен 3,38 трлн доллар, бұл көрсеткіш қыркүйек басындағы деңгеймен шамалас.
Аналитиктер биткоин бағасының төмендеуін жаһандық қор нарықтарындағы жаппай сатылымдармен байланыстырады. Инвесторлар жасанды интеллектпен байланысты компания акцияларының шамадан тыс өскенін байқап, тәуекелі төмен активтерге бет бұра бастады.
Экономист Эльдар Шамсутдинов бұл жағдайды былай сипаттады:
"Жаһандық tech-led risk-off процесі Азиядан басталды". (Tech-led risk-off – бұл қаржы нарығындағы термин, ол тәуекелге бару құлшынысының азаюын ("risk-off"), және бұл үрдістің технологиялық сектордан ("tech-led") басталуын білдіреді).
Nasdaq 100 индексі соңғы алты айдағы ең ірі көрсеткіштердің бірі болып табылатын 2%-ға төмендеді. Ал қорғаныс секторлары (XLF, XLV, XLP) керісінше өсім көрсетті. Инвесторлар назарын тұрақты ірі компаниялардың акцияларына (Apple, Netflix, Walmart, Philip Morris, Visa) аударды.
"Бұл құлдырауға нақты бір триггер себеп болған жоқ. Бұл – нарықтың жалпы шаршауы мен соңғы апталардағы ұзақ өсу кезеңінен кейін импульстің әлсіреуінің нәтижесі", – деді Шамсутдинов.
Оның айтуынша, нарық "қатты қызып кеткен". Жыл басынан бері көптеген компания акциялары 40–150% аралығында қымбаттаған, сондықтан тіпті жағымды жаңалықтар да енді бағаны көтеруге әсер етпей отыр.
Үлкен иелер биткоин сатуда
Қор нарықтарының салқындауы криптовалюталарға да қысым түсіріп отыр. Bloomberg деректері бойынша, қазан айында ірі биткоин иелері шамамен 400 мың монетаны (45 млрд доллар шамасында) сатқан. Егер бұл үрдіс жалғаса берсе, аналитиктер биткоин бағасы 85 мың долларға дейін төмендеуі мүмкін екенін жоққа шығармайды.
Сарапшылар криптонарықтағы құрылымдық әлсіздік сақталып отырғанын айтады: оң жаңалықтар бағаға әсер етпейді, ал теріс факторлар бірден құлдырауға әкеледі. Инвесторлар тәуекел жоғары кезде қаражаттарын стейблкоиндерге (тұрақты бағалы криптовалюта түрлері) ауыстырып, оларды жинақ құралы ретінде пайдаланады.
Болашағы: өсу емес, тұрақтану
Қазан айының басында биткоин тарихи максимумды жаңартып, 126 мың доллардан асып түскен еді. Алайда қазір нарық түзету (коррекция) кезеңіне өтті. Аналитиктердің айтуынша, бағаның әрі қарай түсуі де мүмкін, бірақ негізгі болжам – 90–110 мың доллар аралығында тұрақтану (консолидация).
Бір жағынан, криптовалюталарға институционалды инвесторлардың қызығушылығы мен ETF-қорларына қаржы ағымы қолдау көрсетіп отыр. Екінші жағынан, геосаяси тұрақсыздық, АҚШ облигацияларының кірістілігінің өсуі және тәуекелді активтерге сұраныстың төмендеуі бағаға қысым түсіруде.
Осы жағдайларда биткоин біраз уақыт бүйірлік сауда диапазонында қала бермек. Жаңа өсу импульсі тек келесі факторлардың бірі іске асқанда ғана мүмкін: – доллардың әлсіреуі, – АҚШ Федералдық резервінің мөлшерлемені төмендетуі, – немесе тәуекелді активтерге деген қызығушылықтың қайта оралуы.