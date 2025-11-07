Маңғыстау облысында қамаудағы азаматқа телефон жеткізу әрекеті әшкереленді
Сәлем-сауқатты тексеру барысында қызметкерлер печенье салынған пакет ішінен ұялы телефон табылды.
Белгілі болғандай, бұл сәлем-сауқатты тергеу изоляторында қамауда отырған азаматтың туысы әкелген. Ол осылайша тыйым салынған затты мекеме аумағына заңсыз енгізуге әрекет жасаған.
Қызметкерлердің қырағылығы мен жедел іс-әрекетінің арқасында заңсыз әрекет дер кезінде әшкереленіп, тыйым салынған заттың мекеме аумағына өтіп кетуіне жол берілмеді.
Аталған дерек бойынша материалдар Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 481-бабы (Қылмыстық-атқару жүйесінің және арнаулы мекемелердің ұсталатын тұлғаларына тыйым салынған заттарды, бұйымдар мен нәрселерді беру) бойынша сотқа жолданды.
Маңғыстау облысы бойынша қылмыстық-атқару жүйесі департаменті азаматтарды заң талаптарын қатаң сақтауға, сондай-ақ қамаудағы тұлғаларға тыйым салынған заттарды жеткізуге жол бермеуге шақырады.