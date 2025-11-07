#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
526.79
606.34
6.51
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
526.79
606.34
6.51
Қоғам

Маңғыстау облысында қамаудағы азаматқа телефон жеткізу әрекеті әшкереленді

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.11.2025 11:38 Фото: pexels
Маңғыстау облысы бойынша қылмыстық-атқару жүйесі департаментінің №77 мекемесі – тергеу изоляторының қызметкерлері тыйым салынған затты заңсыз жеткізу әрекетін дер кезінде анықтап, оның жолын кесті.

Сәлем-сауқатты тексеру барысында қызметкерлер печенье салынған пакет ішінен ұялы телефон табылды.

Белгілі болғандай, бұл сәлем-сауқатты тергеу изоляторында қамауда отырған азаматтың туысы әкелген. Ол осылайша тыйым салынған затты мекеме аумағына заңсыз енгізуге әрекет жасаған.

Қызметкерлердің қырағылығы мен жедел іс-әрекетінің арқасында заңсыз әрекет дер кезінде әшкереленіп, тыйым салынған заттың мекеме аумағына өтіп кетуіне жол берілмеді.

Аталған дерек бойынша материалдар Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 481-бабы (Қылмыстық-атқару жүйесінің және арнаулы мекемелердің ұсталатын тұлғаларына тыйым салынған заттарды, бұйымдар мен нәрселерді беру) бойынша сотқа жолданды.

Маңғыстау облысы бойынша қылмыстық-атқару жүйесі департаменті азаматтарды заң талаптарын қатаң сақтауға, сондай-ақ қамаудағы тұлғаларға тыйым салынған заттарды жеткізуге жол бермеуге шақырады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Маңғыстау облысындағы колонияға тыйым салынған затты алып кіру әрекеті әшкереленді
15:13, 23 қазан 2025
Маңғыстау облысындағы колонияға тыйым салынған затты алып кіру әрекеті әшкереленді
Павлодарда түзеу мекемесіне есірткі жеткізу әрекеті әшкереленді
14:51, 22 сәуір 2025
Павлодарда түзеу мекемесіне есірткі жеткізу әрекеті әшкереленді
Павлодар облысында мекемеге тыйым салынған затты алып кіру әрекеті тоқтатылды
13:59, 17 сәуір 2025
Павлодар облысында мекемеге тыйым салынған затты алып кіру әрекеті тоқтатылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: