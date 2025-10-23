#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
538.11
623.51
6.61
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
538.11
623.51
6.61
Оқиғалар

Маңғыстау облысындағы колонияға тыйым салынған затты алып кіру әрекеті әшкереленді

Тюрьма, тюрьмы, места лишения свободы, зона, решетка, лишение свободы, заключенный, заключенные, заключение, колония, место заключения, места заключения, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.10.2025 15:13 Фото: Zakon.kz
Маңғыстау облысында қылмыстық-атқару жүйесі департаментінің №77 мекемесінде бақылау және тексеру тобының қызметкерлері тыйым салынған заттарды ішке өткізудің екі дерегін анықтап, жолын кесті.

Тексеру барысында қорғаушы ретінде келген азаматтың бас киімінен фольгамен оралған ұялы телефонның аккумуляторы мен SIM-карта табылды. Барлық тыйым салынған заттар тәркіленді.

Тағы бір жағдай басқа тергеудегі азаматқа арналған сәлемдемені қабылдау кезінде орын алды. Сәлемдеме әкелген әйелдің дәрі-дәрмек салынған қара түсті полиэтилен пакетінің ішінен жасырылған ұялы телефон анықталды.

Аталған екі факті бойынша материалдар ҚР Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 481-бабының 1-бөлігіне сәйкес сотқа жолданды.

Полиция ескертеді: қылмыстық-атқару жүйесі мекемелеріне ұялы телефондар мен олардың құрамдас бөліктерін, сондай-ақ өзге де тыйым салынған заттарды алып кіруге жол берілмейді. Мұндай әрекеттер үшін заңнамада әкімшілік жауапкершілік көзделген.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Астанада түзеу мекемесіне тыйым салынған заттарды жеткізу әрекеті әшкереленді
14:49, 15 шілде 2025
Астанада түзеу мекемесіне тыйым салынған заттарды жеткізу әрекеті әшкереленді
Павлодар облысында мекемеге тыйым салынған затты алып кіру әрекеті тоқтатылды
13:59, 17 сәуір 2025
Павлодар облысында мекемеге тыйым салынған затты алып кіру әрекеті тоқтатылды
Қостанайда колонияға тыйым салынған заттарды жасырын өткізуге тырысқандардың әрекеті әшкере болды
21:57, 31 қазан 2024
Қостанайда колонияға тыйым салынған заттарды жасырын өткізуге тырысқандардың әрекеті әшкере болды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: