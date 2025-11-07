Атырау облысында тағы бір ауыл ішімдіктен бас тартты
Қоғамдық тыныштық пен ұрпақтың болашағын ойлаған ауылдар "Заң мен тәртіп" қағидатын берік ұстанып, өзгелерге үлгі болып отыр. Осындай өнегелі елді мекендердің бірі – Махамбет ауданына қарасты Еңбекшіл ауылы.
Қазіргі таңда ауылда 47 үйде 272 тұрғын өмір сүреді. Шағын ғана ауыл болғанымен, мұнда бірлік пен татулықтың, өзара сыйластықтың үлгісі байқалады.
Елді мекенде бір мектеп, медициналық пункт және күнделікті тұрмысқа қажетті тауарларды ұсынатын жалғыз дүкен жұмыс істейді. Махамбет аудандық полиция бөлімі Қоғамдық қауіпсіздік бөлімшесі бастығының міндетін атқарушы, полиция майоры Айдос Сейтқазиевтің айтуынша, ауылдағы тыныштық пен тәртіп – тұрғындардың өзара түсіністігі мен жауапкершілігінің нәтижесі.
"Биыл ауыл тұрғындары өзара келісе отырып, ішімдік сатуға да, ішуге де толықтай тыйым салу туралы шешім қабылдады. Қазір ауылға келсеңіз, тыныштық орнаған, адамдардың ой-санасы өзгеріп келеді. Ішімдіксіз өмірдің де сәні мен мәні бар екенін бәрі түсінді, – дейді полиция қызметкері.
Еңбекшіл – атына сай еңбекқор ауыл. Таңертеңгілік әркім өз ісіне кірісіп, кешкісін бір дастарқан басында бас қосу – бұл елді мекенде қалыптасқан өмір салты. Қонақжайлылық пен сыйластық – ауылдың басты ұстанымы. Ақсақалдар жастарға өнеге айтып, татулық пен бірлікті насихаттауды әдетке айналдырған. Осындай бауырмалдық пен ортақ жауапкершіліктің арқасында ауылда дау-жанжал мен ұрыс-керіс атымен жоқ. Бүгінде Атырау облысында 50-ден астам ауыл ішімдіксіз өмір салтын таңдаған.
Мұндай елді мекендерде қоғамдық тәртіп деңгейі жоғары, өзара түсіністік пен ынтымақ орнаған. Еңбекшіл ауылының өмір салты – тазалық пен тәртіптің, қарапайымдық пен бірліктің жарқын үлгісі. Осындай өнегелі ауылдар көбейсе, еліміздің ертеңі де жарқын болмақ.