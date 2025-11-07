#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
526.79
606.34
6.51
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
526.79
606.34
6.51
Қоғам

"Қазпошта" басшысы ауылдарда газет жеткізу бағасының неліктен өскенін түсіндіріп берді

Казпочта, почта, почтовая связь, почтовая сеть, почтовые отправления, письмо, письма, почтальон, почтальоны, почтовая служба, работники почты, сотрудники почты, почтовое отделение, доставка почты, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.11.2025 15:56 Фото: Zakon.kz
"Қазпошта" акционерлік қоғамының басқарма төрағасы Бекежан Жәкеев депутаттық сауалға берген жауабында ауылдық елді мекендерде газет-журнал жеткізу қызметінің қымбаттауына себеп болған жайттарды айтты, деп хабарлайды Zakon.kz

Оның айтуынша, ауылдардағы мерзімді баспасөз басылымдарын (газет-журналдарды) жазылу арқылы тарату қызметінің шекті бағасын уәкілетті мемлекеттік орган бекітеді.

"Мемлекет тарапынан ішінара субсидияланатын зор шығындарға қарамастан, "Қазпошта" өз әлеуметтік міндетін орындап, әрбір жазылушыны газет-журналдармен қамтамасыз етіп отыр. Газеттерге жазылушылар саны мен басылымдардың шығу жиілігі азайған сайын, әр дананы өңдеу мен жеткізу құнының өзіндік бағасы өседі", – делінген жауапта.

Сондай-ақ, Бекежан Жәкеев компания шығындарының едәуір артқанын атап өтті.

"Соған қарамастан, "Қазпошта" ұзақ уақыт бойы бұрынғы тарифтерді ұстап тұрды. Бұл – редакциялардың қаржылық жүктемесін азайтып, отандық бұқаралық ақпарат құралдарын қолдау мақсатында жасалды", – деді "Қазпоштаның" басшысы.

Бұған дейін Қазақстанның басым бөлігінде қар, жаңбыр және боран күтілетіндігін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қазпоштаға жаңа басшы тағайындалды
10:43, 11 маусым 2025
Қазпоштаға жаңа басшы тағайындалды
2026 жылы газдандыруға қосымша қаражат бөлінеді
13:55, Бүгін
2026 жылы газдандыруға қосымша қаражат бөлінеді
Астанада жаңа ақылы автотұрақтар мен минуттық төлем жүйесі енгізіледі
11:37, 17 қазан 2025
Астанада жаңа ақылы автотұрақтар мен минуттық төлем жүйесі енгізіледі
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: