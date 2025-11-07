#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
526.79
606.34
6.51
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
526.79
606.34
6.51
Қоғам

Қазақстанда газ бағасын көтеру ұсынылды

АГЗС, сжиженный газ, машины на газу, пропан, природный газ, газозаправочная станция, автомобильная газозаправочная станция, газовый баллон, газовые баллоны, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.11.2025 16:23 Фото: freepik
2025 жылғы 7 қараша күні "Самұрық-Қазына" акционерлік қорының Қоғамдық кеңесі отырысында "ҚазТрансГаз" (қазіргі "ҚазМұнайГаз" құрамындағы "ҚазТрансГаз" АҚ – "QazaqGaz") компаниясының басшысы Әлібек Жамауов елдегі газ тарифтерін қайта қарау қажеттігін айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оның айтуынша, көтерме бағаның кезең-кезеңімен өсуіне қарамастан, Қазақстан халқы үшін газ бағасы әлем бойынша ең төмен деңгейде қалып отыр.

"Бағаның соңғы 33%-дық түзетуден кейін де ішкі нарықтағы жыл сайынғы субсидия көлемі 200 миллиард теңге деңгейінде сақталуда", – деді Жамауов.

Спикердің сөзінше, соңғы жылдары газ бағасының өсу қарқыны әлеуметтік маңызы бар басқа тауарлармен салыстырғанда әлдеқайда төмен.

Сонымен қатар, қазақстандықтардың коммуналдық шығындарындағы газдың үлесі соңғы он жылда 6,4%-дан 5,2%-ға дейін төмендеген.

"Газ жеткізудің тұрақтылығын қамтамасыз ету, инвестициялық жобаларды жүзеге асыру және инфрақұрылымды дамыту үшін көтерме бағаны біртіндеп өзіндік құн деңгейіне дейін жеткізу қажет. Бұл елдің энергия қауіпсіздігін нығайтып, барлық өңірлерді сенімді газбен қамтуға мүмкіндік береді", – деді Әлібек Жамауов.

Еске сала кетсек, 2025 жылғы 8 қыркүйекте "QazaqGaz" басшысы Әлібек Жамауов ел көліктерін сығылған газға (CNG) кезең-кезеңімен көшіру жоспарымен бөліскен болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
"Самұрық-Қазына" басшылығы құрамындағы шетелдіктердің саны 40% азайған
00:23, 27 қаңтар 2023
"Самұрық-Қазына" басшылығы құрамындағы шетелдіктердің саны 40% азайған
Қазақстандықтар IPO акцияларын сатып алуға қанша өтініш берді
11:28, 06 желтоқсан 2022
Қазақстандықтар IPO акцияларын сатып алуға қанша өтініш берді
Тоқаев "Самұрық-Қазына" АҚ-тың басқарма төрағасы Нұрлан Жақыповты қабылдады
17:31, 17 наурыз 2025
Тоқаев "Самұрық-Қазына" АҚ-тың басқарма төрағасы Нұрлан Жақыповты қабылдады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: