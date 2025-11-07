#Халық заңгері
Қоғам

Қазақстанда күн райы күрт бұзылып, қар жауады, көктайғақ болады деп болжанады

Қар, көктайғақ, ауа райы болжамы, Қазақстан, 8 қараша, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.11.2025 17:52 Сурет: unsplash
Алдағы сенбіде, 2025 жылғы 8 қарашада Қазақстанға тағы да ауа райы бұзылып, кейбір өңірде қолайсыздық тудырады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы"Қазгидромет" РМК-ның баспасөз қызметі хабарлады:

"Атлантикалық циклонның және онымен байланысты атмосфералық фронтальды бөліктердің жылжуынан Қазақстанның солтүстігінде, солтүстік-батысында, шығысында, орталығында жаңбыр мен қар түрінде жауын-шашын, көктайғақ болады, жаяу бұрқасын жүреді деп күтіледі... Республикамыздың басым бөлігінде жел екпін алып, батыста, солтүстік-батыста, солтүстікте, оңтүстікте тұман түсу ықтималдылығы жоғарлайды".

Синоптиктердің мәліметінше, антициклон әсерінен жауын-шашынсыз ауа райы Қазақстанның тек батысы мен оңтүстігінде ғана болжанады.

Бұған дейін синоптиктер Қазақстанда осы аптаның соңында және келесі аптаның басында ауа райы тұрақсыз болатынын ескерткен.

