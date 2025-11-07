Қазақстанда күн райы күрт бұзылып, қар жауады, көктайғақ болады деп болжанады
Алдағы сенбіде, 2025 жылғы 8 қарашада Қазақстанға тағы да ауа райы бұзылып, кейбір өңірде қолайсыздық тудырады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы"Қазгидромет" РМК-ның баспасөз қызметі хабарлады:
"Атлантикалық циклонның және онымен байланысты атмосфералық фронтальды бөліктердің жылжуынан Қазақстанның солтүстігінде, солтүстік-батысында, шығысында, орталығында жаңбыр мен қар түрінде жауын-шашын, көктайғақ болады, жаяу бұрқасын жүреді деп күтіледі... Республикамыздың басым бөлігінде жел екпін алып, батыста, солтүстік-батыста, солтүстікте, оңтүстікте тұман түсу ықтималдылығы жоғарлайды".
Синоптиктердің мәліметінше, антициклон әсерінен жауын-шашынсыз ауа райы Қазақстанның тек батысы мен оңтүстігінде ғана болжанады.
Бұған дейін синоптиктер Қазақстанда осы аптаның соңында және келесі аптаның басында ауа райы тұрақсыз болатынын ескерткен.
