Қоғам

Павлодардағы құрылыс аумағындағы үйінді астынан ер адамның денесі табылды

Павлодардағы құрылыс аумағындағы үйінді астынан ер адамның денесі табылды
08.11.2025 10:42
2025 жылғы 8 қарашада павлодарлық құтқарушылар бір күн бұрын салынып жатқан мектепте жабын плитасының құлауы салдарынан үйінді астында қалған ер адамның денесін тапты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Павлодар облысының төтенше жағдайлар департаменті хабарлағандай, ер адамның денесі іздестіру иттері мен жылу камерасының көмегімен анықталған.

"Таңғы сағат 04:31-де іздестіру жұмыстарының нәтижесінде құтқарушылар үйінді астынан ер адамның денесін тауып, сыртқа алып шықты", - деп мәлімдеді ТЖД.

58 жастағы ер адам 2025 жылдың 7 қарашасында салынып жатқан мектептің үйінді астында қалған.

Полиция бұл факт бойынша "Құрылыс жұмыстарын жүргізу кезінде қауіпсіздік ережелерін бұзу" бабымен қылмыстық іс қозғады.

Айдос Қали
