Қоғам

Талғар әкімі тұрғындардың шағымынан кейін айыппұл төледі

Талғар әкімі тұрғындардың шағымынан кейін айыппұл төледі, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.11.2025 15:35 Сурет: freepik
Алматы облысы полиция департаментінің баспасөз қызметі Талғардағы көше-жол желісінің жағдайына қатысты тексеріс нәтижелерін жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Тексеру тұрғындардан жолдардың қар мен көктайғақтан уақтылы тазаланбауы туралы numerous шағымдар түскеннен кейін жүргізілген. Полицияның мәліметінше, тексеріс барысында жолдарды қысқы күтіп-ұстау талаптарының бұзылғаны анықталған. Бұл өз кезегінде жол қозғалысы қауіпсіздігіне қауіп төндірген.

"Тексеру материалдарының нәтижесінде Талғар қаласының әкімі Арыстанбек Әбілхаирұлы мен оның орынбасары ҚР Әкімшілік құқықбұзушылық туралы кодексінің 631-бабының 1-бөлігі бойынша әкімшілік жауапкершілікке тартылып, әрқайсысына 10 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салынды", - деп хабарлады облыстық ПД баспасөз қызметі.

2025 жылғы 1 қаңтардан бастап Қазақстанда 1 айлық есептік көрсеткіш (АЕК) – 3 932 теңге мөлшерінде белгіленген. Осылайша, әкім мен оның орынбасарына салынған 10 АЕК айыппұл – 39 320 теңге болды.

Сонымен қатар жолдарды қысқы күтіп-ұстауға жауапты мердігер ұйымдарға да келісімшарттық міндеттемелерін орындамағаны үшін ҚР ӘҚБтК-нің 631-бабының 1-1 бөлігі бойынша 30 АЕК көлемінде айыппұл салынды.

"Қолданылған әкімшілік шаралар азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге және мұндай құқықбұзушылықтардың қайталануына жол бермеуге бағытталған. Қыста жолдарды күтіп-ұстау сапасына бақылау күшейтіледі", - делінген Алматы облысы ПД хабарламасында.
