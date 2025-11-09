#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
526.02
607.55
6.5
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
526.02
607.55
6.5
Қоғам

Алматыдағы балалар үйінде шыққан өрт оқшауланды

Алматыдағы балалар үйінде шыққан өрт оқшауланды, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.11.2025 18:55 Сурет: Төтенше жағдайлар министрлігінің баспасөз қызметі
Төтенше жағдайлар министрлігі Алматыдағы балалар үйінде шыққан өртке қатысты кейінгі мәліметтерді жариялады

Ведомствоның сағат 18:13-тегі мәліметінше, қазіргі уақытта өрттің таралу қаупі жойылды.

"Өрт оқшауланды", – делінген хабарламада.

Министрлік өртті сөндіруге ғимараттың күрделі құрылымдық ерекшелігі, үлкен өрт жүктемесі, сондай-ақ шатырдың резеңке жабыны бар ағаш фанермен құрылуы қиындық тудырып жатқанын мәлімдеді.

Еске салайық, бұған дейін Алматыдағы балалар үйінің аумағында орналасқан асхана ғимаратында өрт шыққанын хабарлаған едік.

Төтенше жағдайлар министрлігінің мәліметінше, өрт туралы хабарлама түсісімен оқиға орнына құтқару қызметтері жеткен. Балалар үйі әкімшілігінің айтуынша, өрт болған сәтте ғимаратта адамдар болмаған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Алматы әкімі өрт шыққан балалар үйіне барды
19:23, Бүгін
Алматы әкімі өрт шыққан балалар үйіне барды
Астанадағы дүкенде шыққан өрт: бір адам зардап шекті
11:43, 16 қараша 2024
Астанадағы дүкенде шыққан өрт: бір адам зардап шекті
Түркістан облысында су басқан ауылдардан эвакуацияланған адам саны 200-ден асты
01:18, 03 ақпан 2023
Түркістан облысында су басқан ауылдардан эвакуацияланған адам саны 200-ден асты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: