Қоғам

Алматыдағы балалар үйінде ірі өрт: Оқу-ағарту министрлігі түсініктеме берді

Алматыдағы балалар үйінде ірі өрт: Оқу-ағарту министрлігі түсініктеме берді, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.11.2025 12:23 Сурет: Алматы қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі
Оқу-ағарту министрлігінің Балаларды қорғау комитеті 2025 жылғы 10 қарашада Алматыдағы балалар үйінде болған өртке қатысты пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ведомствоның мәліметінше, бұл мекеме жеке қайырымдылық ұйымына тиесілі және қазіргі уақытта онда 35 бала тәрбиеленуде.

"Қазіргі таңда барлық тәрбиеленушілер өздерін жақсы сезінуде және қауіпсіз жерде орналасқан. Әрекеттерді үйлестіру үшін жедел штаб құрылды, құрамына әкімдік өкілдері, кәмелетке толмағандар істері және олардың құқықтарын қорғау комиссиясының хатшысы, қоғамдық кеңес, үкіметтік емес ұйымдар, сондай-ақ қорғаншылық және қамқоршылық органдарының мамандары кірді. Медициналық қызметкерлер тәрбиеленушілерді тексеріп, оларға психологиялық көмек көрсетілді. Балаларға қашықтықтан оқу ұйымдастырылды", – делінген хабарламада.

Қазіргі уақытта балалардың әрі қарайғы орналастыру мәселесі шешілуде.

Балаларды қорғау комитеті жағдайды барлық мәселелер толық шешілгенге дейін ерекше бақылауда ұстайды.

Еске салайық, 2025 жылғы 9 қарашада Алматыдағы қайырымдылық балалар үйі "Перзент" өртенді. Барлық 35 тәрбиеленуші уақытша сауықтыру санаториіне орналастырылды.

Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
