"Нөсер жаңбыр, көктайғақ". Сейсенбіде еліміздің 15 өңірінде дауылды ескерту жарияланды
Түнде Жетісу облысының шығысында, таулы аудандарында тұман түседі деп күтіледі. Солтүстік-шығыстан жел соғады, облыстың шығысында соққан желдің екпіні 15-20 м/с қамтиды.
Түнде және таңертең Жамбыл облысының оңтүстігінде, таулы аудандарында тұман болады деп күтіледі. Оңтүстік-шығыстан жел соғады, облыстың таулы аудандарында жел екпіні 15-20 м/с құрайды. Таразда 11 қарашада түнде және таңертең тұман түседі деп күтіледі.
Түнде Ақтөбе облысының солтүстігінде көктайғақ, түнде және танертең облыстың солтүстігінде, шығысында тұман болады деп болжанады.
Түнде және таңертең Қызылорда облысының солтүстігінде, орталығында тұман түседі деп күтіледі.
Түнде Павлодар облысының солтүстігінде, күндіз облыстың батысында, солтүстігінде, шығысында аздап жауын-шашын (жаңбыр, қар), көктайғақ болады, жаяу бұрқасын жүреді деп күтіледі. Облыстың батысында, солтүстігінде, шығысында оңтүстік-батыстан жел соғады, екпіні - 15-20 м/с. Павлодарда 11 қарашада күндіз жауын-шашын (жаңбыр, қар), көктайғақ болады, жаяу бұрқасын жүреді деп күтіледі. Оңтүстік-батыстан жел соғады, күндізгі екпіні - 15-20 м/с.
Түнде Атырау облысының батысында, шығысында нөсер жаңбыр жауады, түнде және таңертең облыстың батысында, оңтүстігінде тұман түседі деп күтіледі. Атырауда 11 қарашада түнде және таңертең тұман болады деп күтіледі.
Түнде және таңертең Түркістан облысының оңтүстігінде, таулы аудандарында тұман түсу ықтималдылығы жоғары.
Түнде Абай облысының оңтүстігінде, шығысында, орталығында қар жауады, көктайғақ болады, жаяу бұрқасын жүреді деп күтіледі. Облыстың батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде тұман түседі. Облыстың батысында, солтүстігінде, орталығында оңтүстік-батыстан соққан желдің екпіні 15-20 м/с, кей тұста 25 м/с дейін жетеді. Семейде 11 қарашада жел оңтүстік-батыстан соғады, екпіні - 15-18 м/с.
Түнде Шығыс Қазақстан облысының солтүстігінде, шығысында, оңтүстігінде, күндіз облыстың батысында, солтүстігінде, шығысында қар жауады, көктайғақ болады, жаяу бұрқасын жүреді деп күтіледі. Облыстың солтүстігінде, шығысында, оңтүстігінде тұман түседі деп болжанады. Облыстың батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде оңтүстік-батыстан соққан желдің екпіні 15-20 м/с, кей тұста 23 м/с дейін жетеді. Өскеменде 11 қарашада түнде қар жауып, көктайғақ болады, жаяу бұрқасын жүреді деп күтіледі. Жел оңтүстік-батыстан соғады, түндегі екпіні - 15-18 м/с.
Қарағанды облысының солтүстігінде, шығысында тұман түседі деп күтіледі. Таңертең және күндіз облыстың батысында, солтүстігінде оңтүстік-батыстансоққан желдің екпіні 15-20 м/с, кей уақыттарда 23 м/с дейін жетеді. Қарағандыда 11 қарашада оңтүстік-батыстан жел соғады, таңертең және күндізгі екпіні 15-20 м/с құрайды.
Ұлытау облысының солтүстігінде тұман түседі деп күтіледі. Күндіз облыстың солтүстігінде, шығысында оңтүстік-батыстан жел соғады, екпіні - 15-20 м/с.
Солтүстік Қазақстан облысында жауын-шашын (жаңбыр, қар), қөқтайғақ болып, жаяу бұрқасын жүреді деп күтіледі. Облыстың батысында, солтүстігінде тұман түседі деп болжанады. Облыстың оңтүстігінде, шығысында оңтүстік-батыстан соққан желдің екпіні 15-20 м/с, кей тұста 25 м/с дейін жетеді. Петропавлда 11 қарашада жауын-шашын (жаңбыр, қар), қөқтайғақ болып, жаяу бұрқасын жүреді, тұман түседі деп күтіледі. Оңтүстік-батыстан жел соғады, екпіні - 15-20 м/с.
Маңғыстау облысының батысында, солтүстігінде тұман түседі деп күтіледі. Ақтауда 11 қарашада түнде және таңертең тұман болады деп күтіледі.
Түнде және күндіз Ақмола облысының батысында, солтүстігінде жауын-шашын (жаңбыр, қар), көктайғақ болып, жаяу бұрқасын жүреді деп күтіледі. Облыстың батысында, оңтүстігінде тұман түседі. Облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде, шығысында оңтүстік-батыстан соққан желдің екпіні 15-20 м/с, күндіз облыстың солтүстігінде, шығысында 25 м/с дейін жетеді. Көкшетауда 11 қарашада таңертең және күндіз жауын-шашын (жаңбыр, қар), көктайғақ болады, жаяу бұрқасын жүреді деп күтіледі. Оңтүстік-батыстан жел соғады, екпіні - 15-20 м/с.
Түнде және күндіз Қостанай облысының батысында жауын-шашын (жаңбыр, қар), көктайғақ болып, жаяу бұрқасын жүреді деп күтіледі. Түнде және таңертең облыстың батысында, солтүстігінде тұман түседі. Облыстың шығысында, оңтүстігінде оңтүстік-батыстан жел соғады, екпіні - 15-20 м/с. Қостанайда 11 қарашада күндіз жауын-шашын (жаңбыр, қар), көктайғақ болып, жаяу бұрқасын жүреді деп күтіледі.
Астанада 11 қарашада көктайғақ болады деп күтіледі. Оңтүстік-батыстан жел соғады, күндізгі екпіні - 15-20 м/с.
Түнде және таңертең Батыс Қазақстан облысының батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде тұман түседі деп күтіледі. Оралда да 11 қарашада түнде және таңертең тұман болады деп болжанады.
Бұған дейін синоптиктер елімізге қолайсыз ауа райының тағы бір жаңа толқыны жақындап келе жатқанын ескерткен.