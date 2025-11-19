#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
519.41
600.85
6.41
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
519.41
600.85
6.41
Қоғам

Еліміздің 15 өңірінде қолайсыз ауа райына байланысты дауылды ескерту жарияланды

Тұман, Қазақстан, ауа райы болжамы, 20 қараша, дауылды ескерту, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.11.2025 21:56 Сурет: pexels
Қазақстанның 15 облысында 20 қарашада дауылды ескерту жарияланды, деп хабарлайды Zakon.kz "Қазгидромет" РМК-ның баспасөз қызметіне сілтеме жасай отырып.

Түнде және таңертең Қарағанды облысының солтүстігінде, шығысында тұман болады деп күтіледі.

Түнде және таңертең Ұлытау облысының батысында, солтүстігінде, орталығында тұман түседі деп болжанады.

Түнде және күндіз Солтүстік Қазақстан облысының батысында жауын-шашын (жаңбыр, қар), көктайғақ болады, жаяу бұрқасын жүреді деп күтіледі. Облыстың батысында, солтүстігінде, шығысында тұман болады деп күтіледі. Түнде облыстың батысында, солтүстігінде, күндіз облыстың оңтүстігінде оңтүстік-батыстан жел соғады, екпіні - 15-20 м/с. Петропавлда 20 қарашада күндіз жауын-шашын (жаңбыр, қар), көктайғақ, тұман болады, жаяу бұрқасын жүреді деп күтіледі. Оңтүстік-батыстан жел соғады, түндегі екпіні 15-20 м/с қамтиды.

Ақмола облысының батысында, солтүстігінде, шығысында тұман болады деп күтіледі. Облыстың батысында, солтүстігінде, шығысында оңтүстік-батыстан соққан желдің екпіні 15-20 м/с құрайды. Көкшетауда 20 қарашада тұман түседі, оңтүстік-батыстан жел соғады, екпіні - 15-20 м/с.

Қызылорда облысының солтүстігінде, оңтүстігінде, орталығында тұман түседі деп болжанады.

Түнде және танертең Ақтөбе облысының солтүстігінде, шығысында тұман болады деп күтіледі. Оңтүстіктен, оңтүстік-батыстан жел соғады, облыстың солтүстігінде соққан желдің екпіні 15-18 м/с қамтиды.

Түнде және таңертең Атырау облысының солтүстігінде, батысында тұман болады деп күтіледі.

Түнде және күндіз Қостанай облысының батысында, солтүстігінде жауын-шашын (жаңбыр, қар), көктайғақ болып, жаяу бұрқасын жүреді деп күтіледі. Облыстың батысында, солтүстігінде, шығысында тұман түсу ықтималдылығы жоғары. Облыстың шығысында, оңтүстігінде оңтүстік-батыстан солтүсік-батысқа ойыса соққан желдің екпіні 15-20 м/с құрайды. Қостанайда 20 қарашада таңертең және күндіз жауын-шашын (жаңбыр, қар), көктайғақ, түнде және таңертең тұман болады, сондай-ақ жаяу бұрқасын жүреді деп болжанады.

Батыс Қазақстан облысының батысында, солтүстігінде, шығысында тұман түседі деп күтіледі. Оңтүстік-батыстан оңтүстік-шығысқа ойыса жел соғады, түндегі екпіні - 15-20 м/с. Оралда 20 қарашада тұман түсіп, оңтүстік-батыстан оңтүстік-шығысқа ойыса соққан желдің түндегі екпіні 15-20 м/с құрайды.

Түнде және таңертең Шығыс Қазақстан облысының солтүстігінде тұман болады деп күтіледі.

Абай облысында солтүстігінде, орталығында шығыстан, оңтүстік-шығыстан жел соғады, екпіні - 15-20 м/с.

Түнде және таңертең Павлодар облысының оңтүстігінде, шығысында тұман түседі деп болжанады. Күндіз облыстың батысында, оңтүстігінде оңтүстік-батыстан соққан желдің екпіні 15-20 м/с құрайды.

20-21 қарашада Жамбыл облысының оңтүстігінде, таулы аудандарында тұман түседі деп болжанады. 20 қарашада оңтүстік-батыстан солтүстік-батысқа ойыса жел соғады, түнде облыстың таулы аудандарында соққан желдің екпіні 15-20 м/с құрайды. Таразда 20-21 қарашада кей уақыттарда тұман болады деп күтіледі.

Түркістан облысының солтүстігінде, таулы аудандарында тұман түседі деп болжанады.

20 қарашада Жетісу облысында оңтүстік-шығыстан жел соғады, Алакөл көлдері ауданындағы екпіні 15-20 м/с құрайды.

Айта кетсек, "Қазгидромет" РМК синоптиктерінің болжамы бойынша, 2025 жылғы 20-22 қараша аралығында Астана мен Алматыда сынап бағаны күрт төмендейді, ал Шымкентте жылы ауа райы сақталады деп болжанады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
"Нөсер жаңбыр, көктайғақ". Сейсенбіде еліміздің 15 өңірінде дауылды ескерту жарияланды
22:58, 10 қараша 2025
"Нөсер жаңбыр, көктайғақ". Сейсенбіде еліміздің 15 өңірінде дауылды ескерту жарияланды
"Боран, тұман, жаңбыр, көктайғақ": Қазақстанның бірқатар өңірінде дауылды ескерту жарияланды
21:24, 07 қараша 2025
"Боран, тұман, жаңбыр, көктайғақ": Қазақстанның бірқатар өңірінде дауылды ескерту жарияланды
Бейсенбіде еліміздің 17 өңірінде дауылды ескерту жарияланды
21:01, 25 маусым 2025
Бейсенбіде еліміздің 17 өңірінде дауылды ескерту жарияланды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: