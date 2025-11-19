#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
+13°
$
519.41
600.85
6.41
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
+13°
$
519.41
600.85
6.41
Қоғам

20-22 қараша: Қазақстанның көп бөлігінде ауа райы тұрақсыз болады

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.11.2025 16:55 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
"Қазгидромет" РМК синоптиктерінің мәліметі бойынша, 2025 жылғы 20-22 қараша аралығында Астана мен Алматыда ауа температурасының төмендеуі күтілуде, ал Шымкентте жылы ауа райы сақталады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Астана

20 қараша: күннің екінші жартысында жаңбыр. Жел 9-14 м/с. Түнде ауа температурасы -2°С, күндіз +5…+7°С.

21 қараша: ауыспалы бұлттылық, жауын-шашын (жаңбыр, қар), қатып қалу қаупі. Түнде -2°С, күндіз +1…+3°С.

22 қараша: ауыспалы бұлттылық, жауын-шашын жоқ. Түнде қатып қалу қаупі. Желдің екпіні 10 м/с дейін. Түнде -5…-7°С, күндіз +2°С.

Алматы

20 қараша: ауыспалы бұлттылық. Түнде +4…+6°С, күндіз +14…+16°С.

21 қараша: ауыспалы бұлттылық. Түнде +2…+4°С, күндіз +13…+15°С.

22 қараша: ауыспалы бұлттылық. Түнде +3…+5°С, күндіз +10…+12°С.

Шымкент

20 қараша: ауыспалы бұлттылық. Түнде +2°С, күндіз +13…+15°С.

21-22 қараша: ауыспалы бұлттылық. Жел 8-13 м/с. Түнде +2…+4°С, күндіз +16…+18°С.

Еске салсақ, 2025 жылғы 20-22 қарашада Қазақстанның көп бөлігінде атмосфералық фронттардың өтуіне байланысты ауа райы тұрақсыз болады деп болжануда: жаңбыр мен қар, солтүстік, орталық және шығыс өңірлерде боран, қатып қалу қаупі және күшті жел болуы мүмкін.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
