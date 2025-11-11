#Халық заңгері
Қоғам

Талғар соты: Хасан Қасымбаев 12 жылға бас бостандығынан айырылды

Талғар соты: Хасан Касымбаев 12 жылға бас бостандығынан айырылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.11.2025 11:36 Сурет: Zakon.kz
Бүгін, 2025 жылғы 11 қарашада, Талғар аудандық сотында "Хуторский" лақап атымен танымал Хасан Касымбаевке үкім оқылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сот Қасымбаевты адам ұрлау, қасақана ауыр дене жарақатын келтіру, бопсалау қылмыстарын жасаған деп танып, 12 жылға бас бостандығынан айыру жазасын тағайындады.

Қорғау тарабы үкімге келіспейтінін білдіріп, апелляциялық шағым түсіруді жоспарлап отыр.

Хасан Қасымбаевтың аты бүкіл елге "Қамажай" дүкені жанында Талғарда болған резонанстық қақтығыс (2024 жылғы 4 қазан түнде) кезінде шыққан, ол оқиға 16 жастағы Шерзат Полаттың өліміне әкелді. Қоғамда трагедияның кінәлілері "оның адамдары" деп айтылып, ол "Хуторский" ұйымдасқан қылмыстық топты басқарады деген сөз тараған. Жергілікті тұрғындардың айтуынша, топ бүкіл аудан тұрғындарын қорқытып ұстап келген. Алайда Ішкі істер министрлігінде аталмыш банданың бар екендігі жоққа шығарылды.

Ер адамды ұстағаны туралы 2024 жылғы 4 қарашада белгілі болды. Алматы облыстық полиция департаменті оны ММА жауынгері Арман Әлімовке қасақана ауыр дене жарақатын келтіру және ұрлау ісіне "көмек көрсеткендігіне" күдікпен тергеу изоляторына қамағанын хабарлады.

Сот процесі 2025 жылғы 20 тамызда басталған.

Касымбаевпен бірге сот отырысында тағы бес тұлға отырды: Руслан Алиев, Мадияр Калимжанов, Сайлау Актанов, Данияр Аскар, Нұрмұхамед Сұлтанбеков.

Айта кетейік, олар іс қаралып жатқан алғашқы күннен бастап бір ауыздан прокурордан бас тартуды талап етті.

Сондай-ақ, айыпталушылар тарапынан қылмыстық істі тоқтату сұралды.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
