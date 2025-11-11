#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+7°
$
523.58
605.36
6.45
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+7°
$
523.58
605.36
6.45
Қоғам

Алматыдағы Ботаникалық бақта әйелді ит тістеп алды

Алматыдағы Ботаникалық бақта әйелді ит тістеп алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.11.2025 17:10 Сурет: Zakon.kz
Алматы тұрғыны әлеуметтік желіде өзін қаладағы Ботаникалық бақта ит тістеп алғанын айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Әйелдің сөзінше, оқиға өткен аптада, сенбі күні болған. Оны саябақта жүргенде бір топ ит қоршап алып, кейін олардың біреуі өзін тістеп алған. Кейін әйелдің жарасын ресепшнде таңып берген, содан кейін емханаға барған.

Бақ өкілдері оқиғаға қатысты түсінік беріп, келушілердің қауіпсіздігі әрдайым бірінші орында екенін атап өтті. Бақта медицина қызметкерлері жұмыс істейді.

Мекеменің баспасөз қызметінің мәліметінше, Ботаникалық бақ – демалыс паркі емес, арнайы қорғалатын табиғи аумақ. Мұнда көптеген жабайы жануар мекендейді. Сол себепті де келушілер мұны ескеруге тиіс. Ал иттерді бақтың кең аумағы мен ондағы азық көзі қызықтырады.

Сондай-ақ мекеме қаңғыбас иттер мәселесін тек қаладағы арнайы қызметтер шешетінін, сол себепті бақ жануарларды ұстай алмайтынын мәлімдеді.

Ботаникалық бақ өкілдері болған жағдайға алаңдаушылық білдіріп, қонақтарды қауіпсіздік ережелерін сақтауға үндеді:

  • Серуендеуге болмайтын алыс аумақтарға бармау;
  • Коллекциялық учаскелерге кірмеу;
  • Жануарларға жақындамау;
  • Иесіз иттермен кездесе қалғанда, оқыс әрекеттер жасамау;
"Қаңғыбас иттер тістеп алған жағдайда немесе олардың агрессив мінез-құлқын байқасаңыз, "Алматы ветеринарлық қызметінің" 109 немесе 8 (708) 595-64-04 нөміріне хабарласуыңыз керек", - делінген хабарламада.

Еске салайық, бұған дейін Алматы маңында қабаған иттер 10 жастағы баланы талап тастағанын хабарлаған едік.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Қар, жаңбыр және жауын-шашынсыз күндер: 12 қарашада елімізде ауа райы қандай болады
17:42, Бүгін
Қар, жаңбыр және жауын-шашынсыз күндер: 12 қарашада елімізде ауа райы қандай болады
Алматыдағы ботаникалық бақта 100 түрлі өсімдік үсіп кеткен
09:26, 19 маусым 2024
Алматыдағы ботаникалық бақта 100 түрлі өсімдік үсіп кеткен
Алматының ботаникалық бағындағы алтын алма жөтел мен суық тиюді емдейді
13:43, 03 ақпан 2025
Алматының ботаникалық бағындағы алтын алма жөтел мен суық тиюді емдейді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: