Қоғам

Жаңа жылдық мейрамға байланысты Алматыдағы ботаникалық бақтың жұмыс кестесіне өзгерістер енгізілді

Новый год, новогодний праздник, празднование, празднования, новогодние каникулы, зимние каникулы, новогодние выходные, новогодние праздники, новогодние украшения, новогоднее оформление города, новогодние декорации, новогодняя елка, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.12.2025 16:14 Фото: Zakon.kz
Алматы ботаникалық бағы алдағы мереке күндеріндегі жұмыс уақытына байланысты маңызды мәлімдеме жасады, деп хабарлайы Zakon.kz.

Келушілерге арналған жазба бақтың желідегі парақшасында жарияланды.

"Құрметті келушілер!Бас Ботаникалық бақ 31 желтоқсанда, 1 және 2 қаңтарда жабық болады. 3 қаңтардан бастап жұмысын бастайды. Жұмыс уақыты өзгеріссіз: 10:00-ден 18:00-ге дейін".

Бұған дейін Маңғыстау облысында заңсыз киік тасымалдаған күдікті ұсталғанын жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Алматы ботаникалық бағы жаңа жұмыс кестесіне көшті
11:38, 31 наурыз 2025
Алматы ботаникалық бағы жаңа жұмыс кестесіне көшті
Алматыдағы ботаникалық бақтың жұмысы уақытша тоқтатылады
14:28, 18 сәуір 2025
Алматыдағы ботаникалық бақтың жұмысы уақытша тоқтатылады
Алматыдағы ботаникалық бақ жұмыс кестесіне уақытша өзгерістер енгізді
12:28, 25 тамыз 2025
Алматыдағы ботаникалық бақ жұмыс кестесіне уақытша өзгерістер енгізді
