Жаңа жылдық мейрамға байланысты Алматыдағы ботаникалық бақтың жұмыс кестесіне өзгерістер енгізілді
Фото: Zakon.kz
Алматы ботаникалық бағы алдағы мереке күндеріндегі жұмыс уақытына байланысты маңызды мәлімдеме жасады, деп хабарлайы Zakon.kz.
Келушілерге арналған жазба бақтың желідегі парақшасында жарияланды.
"Құрметті келушілер!Бас Ботаникалық бақ 31 желтоқсанда, 1 және 2 қаңтарда жабық болады. 3 қаңтардан бастап жұмысын бастайды. Жұмыс уақыты өзгеріссіз: 10:00-ден 18:00-ге дейін".
