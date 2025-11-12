Зейнетақы жарналарының төлемі: 2026 жылғы 1 қаңтардан не өзгереді
Атап айтқанда, міндетті кәсіби зейнетақы жарналарын есептеу кезінде Қазақстан Республикасының Салық кодексінде көзделген қызметкердің барлық айлық табыстары ескерілетіні нақтыланды.
Міндетті кәсіби зейнетақы жарналарын есептеу кезінде келесі төлем түрлері есепке алынбайды:
Салық кодексінің 365-бабында көрсетілген, жеке тұлғаның табысы болып саналмайтын төлемдер;
Төлем көзінен салық салынатын жеке тұлғаның табысын азайтатын төлемдер.
Міндетті кәсіби зейнетақы жарналарын төлеуге жұмсалатын шығындар агенттің еңбекақы төлеу қорына жатқызылады.
Жалпы алғанда, түзетулер мына бағыттар бойынша енгізілді:
- Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына (БЖЗҚ) ұсталым жасалмайтын төлемдер мен табыстар түрлерін нақтылау және оларды міндетті кәсіби зейнетақы жарналары (МКЗЖ) мен жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары (ЖБМЗЖ) есебінде ескермеу;
- Интернет-платформа операторын платформалық жұмыспен қамтылған жеке тұлғалар үшін ОПВ (міндетті зейнетақы жарналарын) төлеу агенті ретінде айқындау;
- Өзін-өзі жұмыспен қамтығандарға арналған арнайы салық режимін (АСР) қолданатын тұлға ұғымын енгізу;
- АСР қолданатын жеке тұлғалардың міндетті зейнетақы жарналарын есептеу объектісін, есептеу тәртібін, мөлшерлемені және төлем мерзімін айқындау;
- Міндетті зейнетақы және кәсіби зейнетақы жарналары бойынша 6 айлық есептік көрсеткіштен (АЕК) асатын берешек туындаған жағдайда мемлекеттік кірістер органының агентке қарыз сомасы туралы хабарлама жіберу және оны өтемеген жағдайда шара қолдану тәртібін белгілеу.
Осылайша, егер міндетті зейнетақы жарналары немесе міндетті кәсіби зейнетақы жарналары бойынша берешек мөлшері 6 АЕК-тен асса және ол өтелмесе, агент берешек туралы хабарлама алған күннен бастап 15 жұмыс күні ішінде мемлекеттік кірістер органына тиісті тұлғалар тізімін ұсынуы тиіс.
Мемлекеттік кірістер органы 6 АЕК-тен асатын берешек пайда болған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары бойынша берешек сомасы туралы хабарламаны агентке жолдайды. Бұл хабарлама Мемлекеттік корпорация арқылы БЖЗҚ-ға аударуға негіз болады.
Хабарлама агентке қолхатпен немесе оны жіберу мен алу фактісін растайтын өзге тәсілдердің бірі арқылы жеткізіледі.
Егер жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары бойынша берешегі 6 АЕК-тен асып, он жұмыс күні ішінде өтелмесе, мемлекеттік кірістер органы агенттің банктік шоттары мен кассасы бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұрады.
Қаулы 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді.