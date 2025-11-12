#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
525.28
607.85
6.47
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
525.28
607.85
6.47
Қоғам

Абай облысында полицейлер алаяқтықпен ірі көлемде ақша жымқырған күдіктіні ұстады

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.11.2025 11:49 Фото: Zakon.kz
Абай облысының полицейлері ананың сенімін пайдаланып, ірі көлемде ақша алған алаяқты ұстады.

Семей қаласында полицейлер 30 жастағы жергілікті тұрғынды алдап, ірі сомадағы қаржысын иемденген әйелді анықтады.

Тергеу мәліметінше, 42 жастағы қала тұрғыны танысына қызына төмен бағамен хирургиялық ота жасатуға көмектесетінін айтып, сеніміне кірген. Жәбірленуші оның сөзіне сеніп, күдіктіге 2 миллион теңге берген.

Алайда уәде орындалмай, операция жасалмаған. Ал алынған ақша күдіктінің жеке қажеттіліктеріне жұмсалған. Жәбірленуші алданғанын білген соң полицияға шағымданған. Күдікті ұсталып, тергеу барысында өз кінәсін мойындады.

Қазіргі уақытта бұл дерек бойынша ірі мөлшерде жасалған алаяқтық бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Әйел уақытша ұстау изоляторына қамалды. Полиция қызметкерлері азаматтарды қырағылық танытуға шақырады.

Алаяқтар көбінесе сенімге кіріп, адамдардың жақындарына көмектесуге деген ниетін пайдаланады. Сондықтан ақша немесе құнды зат бермес бұрын ақпаратты ресми көздерден тексеріп, уәделерге соқыр сенім білдірмеу қажет.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Астанада грантқа түсіремін деген уәдемен ірі көлемде ақша алған күдікті ұсталды
15:09, 02 қыркүйек 2024
Астанада грантқа түсіремін деген уәдемен ірі көлемде ақша алған күдікті ұсталды
Қарағанды облысының полицейлері аса ірі көлемде есірткі тасымалдаған күдіктіні ұстады
13:22, 18 қазан 2023
Қарағанды облысының полицейлері аса ірі көлемде есірткі тасымалдаған күдіктіні ұстады
Түркістан облысында полиция алаяқтық жасаған күдіктіні ұстады
10:01, 23 ақпан 2024
Түркістан облысында полиция алаяқтық жасаған күдіктіні ұстады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: