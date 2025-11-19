#Халық заңгері
Оқиғалар

Семейде полицейлер алаяқтықпен айналысқан күдіктіні ұстады

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, сурет - Zakon.kz жаңалық 19.11.2025 13:18 Фото: Zakon.kz
Абай облысында "Арзан бағаға пәтер сатып беремін" деп алаяқтықпен айналысқан. Семей қаласының полициясына 60 жастағы жергілікті тұрғыннан алаяқтық фактісі бойынша өтініш түсті.

Арызданушының айтуынша, оның танысы, қаланың 42 жастағы тұрғыны, пәтерді төмендетілген бағамен алуға көмектесемін деп уәде берген.

Арызданушы әйелдің сөздеріне сеніп, оған 2 500 000 теңге көлемінде ақша берген. Алайда уәде етілген тұрғын үйді ол ала алмаған.

Полиция қызметкерлерінің жүргізген шаралары нәтижесінде күдікті анықталып, орталық полиция бөліміне жеткізілді, онда жүргізілген тергеу барысында күдікті айыбын толық мойындады.

Белгілі болғандай, ұрланған ақшаны күдікті жеке қажеттіліктеріне жұмсаған. Ірі көлемде жасалған алаяқтық фактісі бойынша тергеу жұмыстары басталды.

Күдіктінің тұтқындалуына қатысты уақытша ұстау изоляторына орналастыру шарасы қолданылды.

Полиция алаяқтар көбінесе тұрғын үйді немесе техниканы төмендетілген бағада сатып беру туралы "ұсыныстарын" пайдаланатынын ескертеді. Үлкен соманы ресми келісім-шарттарсыз және сенімді мәмілелерсіз бермеуге аса мұқият болыңыздар.

