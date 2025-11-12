#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Қоғам

Қазақстан мұнай өнімдерін экспорттауға тыйымды ұзартты

Добыча нефти, нефтедобыча, нефть, нефтяная скважина, нефтедобывающее оборудование, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.11.2025 11:54 Фото: pexels
Энергетика министрінің міндетін атқарушы 2025 жылғы 7 қарашада "Қазақстан Республикасының аумағынан мұнай өнімдерін шығарудың кейбір мәселелері туралы" бұйрыққа қол қойды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Осы бұйрыққа сәйкес, 2025 жылғы 20 қарашадан 2026 жылғы 20 мамырға дейін Қазақстан Республикасының аумағынан, соның ішінде Еуразиялық экономикалық одақ мемлекеттеріне келесі тауарларды шығару алты айға тыйым салынады:

Автокөлік көлігімен бензин, дизель отыны және кейбір мұнай өнімдерін, май қоспаларын қоспағанда, сонымен қатар автокөліктердің отын багында зауыт белгілеген мөлшерден артық емес мөлшерде күн сайын бір реттен аспайтын көлемде шығаруға тыйым салынады; авиациялық отынды ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу үшін шығару (қоспаларды таңдау, сынақтар, өндірістік партияны сынау, технологияны бекіту немесе қайта бекіту) тек уәкілетті органның келісімімен және тиісті ұйыммен жасалған келісімшарт бар болған жағдайда; сондай-ақ, Қазақстан Үкіметінің шешімі бойынша гуманитарлық көмек аясында мұнай өнімдерін шығару рұқсат етіледі.

Теміржол көлігімен мұнай өнімдерін шығару, тек жеткізу жоспары бойынша бензинді шығару және Қазақстан Үкіметінің шешімі бойынша гуманитарлық көмек аясында шығару рұқсат етілген.

Сонымен қатар, 2026 жылғы 1 қаңтардан 2026 жылғы 30 маусымға дейін Қазақстан Республикасының аумағынан Еуразиялық экономикалық одақ кеден аумағынан тыс жеңіл дистилляттар, авиациялық керосин, дизель отыны, газойль, толуол, ксилол, битум шығару алты айға тыйым салынады.

Бұйрық 2025 жылғы 22 қарашадан бастап қолданысқа енгізіледі.

Айта кетейік, Қазақстан бензин мен дизель отынын автокөлік пен теміржол көлігі арқылы экспорттауға тыйымды 2025 жылғы 29 қаңтардан бастап енгізіп, кейіннен оны бірнеше рет ұзартқан. Энергетика министрлігінің түсіндіруінше, бұл шаралар ішкі нарықта отын тапшылығын болдырмау мақсатында қабылданған.

