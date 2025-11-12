Алматының Медеу ауданында 2025 жылы шамамен 3,5 мың жаңа оқушы орны пайда болады
Соңғы жылдары аудан мектептерінде 4 368 оқушы орны жетіспеген. Аудан әкімі Еркебұлан Оразалин Өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен баспасөз мәслихатында бұл мәселені шешу аудан әкімдігінің басым бағыттарының бірі екенін айтты.
Биыл №220 мектептің 2 000 орынға арналған жаңа ғимараты, Назарбаев Зияткерлік мектебіне 320 орындық қосымша нысан және 599 орындық "Joo School Medeu" жекеменшік мектебі пайдалануға берілді. Сонымен қатар, №99 (250 орын) және №35 (300 орын) мектептеріне қосымша ғимараттар салу жұмыстары аяқталуға жақын. Осылайша, биыл аудан бойынша 3 469 жаңа оқушы орны ашылады.
Бұдан бөлек, 2026 жылдың соңына дейін тағы бес жоба жүзеге асырылмақ: №30, №56 және №17 мектептеріне күрделі жөндеу жүргізу, №131 мектеп-лицейін 300 орынға салу және 1 200 орындық "MG City" білім беру кешенін тұрғызу жоспарланған. Сондай-ақ, №168 және №47 мектептерге арналған жобалық-сметалық құжаттама әзірленіп жатыр, олардың әрқайсысы 300 орынға есептелген.
Осылайша, Медеу ауданы оқушы орындарының тапшылығын кезең-кезеңімен шешіп, балалардың заманауи мектептерде жайлы жағдайда білім алуын қамтамасыз етеді.