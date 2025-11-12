#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+10°
$
525.28
607.85
6.47
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+10°
$
525.28
607.85
6.47
Қоғам

Алматының Медеу ауданында 2025 жылы шамамен 3,5 мың жаңа оқушы орны пайда болады

2025 жылы Медеу ауданында жаңа оқу орындарын құру және жұмыс істеп тұрған мектептердің жағдайын жақсарту бойынша жүйелі жұмыс жалғасып келеді. , сурет - Zakon.kz жаңалық 12.11.2025 16:37 Сурет: Алматы қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі
2025 жылы Медеу ауданында жаңа оқу орындарын құру және жұмыс істеп тұрған мектептердің жағдайын жақсарту бойынша жүйелі жұмыс жалғасып келеді.

Соңғы жылдары аудан мектептерінде 4 368 оқушы орны жетіспеген. Аудан әкімі Еркебұлан Оразалин Өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен баспасөз мәслихатында бұл мәселені шешу аудан әкімдігінің басым бағыттарының бірі екенін айтты.

Биыл №220 мектептің 2 000 орынға арналған жаңа ғимараты, Назарбаев Зияткерлік мектебіне 320 орындық қосымша нысан және 599 орындық "Joo School Medeu" жекеменшік мектебі пайдалануға берілді. Сонымен қатар, №99 (250 орын) және №35 (300 орын) мектептеріне қосымша ғимараттар салу жұмыстары аяқталуға жақын. Осылайша, биыл аудан бойынша 3 469 жаңа оқушы орны ашылады.

Бұдан бөлек, 2026 жылдың соңына дейін тағы бес жоба жүзеге асырылмақ: №30, №56 және №17 мектептеріне күрделі жөндеу жүргізу, №131 мектеп-лицейін 300 орынға салу және 1 200 орындық "MG City" білім беру кешенін тұрғызу жоспарланған. Сондай-ақ, №168 және №47 мектептерге арналған жобалық-сметалық құжаттама әзірленіп жатыр, олардың әрқайсысы 300 орынға есептелген.

Осылайша, Медеу ауданы оқушы орындарының тапшылығын кезең-кезеңімен шешіп, балалардың заманауи мектептерде жайлы жағдайда білім алуын қамтамасыз етеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Алматының Медеу ауданында жыл соңына дейін көше жарығы 100 пайыз қамтамасыз етіледі
14:57, Бүгін
Алматының Медеу ауданында жыл соңына дейін көше жарығы 100 пайыз қамтамасыз етіледі
Алматының "Думан" шағын ауданында 500 келушіге арналған жаңа емхана салынады
11:58, 28 қыркүйек 2023
Алматының "Думан" шағын ауданында 500 келушіге арналған жаңа емхана салынады
2025 жылы Қазақмыс еңбекті қорғау мен өнеркәсіптік қауіпсіздікке 178 млрд теңге инвестиция салады
13:50, 22 шілде 2025
2025 жылы Қазақмыс еңбекті қорғау мен өнеркәсіптік қауіпсіздікке 178 млрд теңге инвестиция салады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: