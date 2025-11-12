#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+10°
$
525.28
607.85
6.47
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+10°
$
525.28
607.85
6.47
Қоғам

Алматының Медеу ауданында жыл соңына дейін көше жарығы 100 пайыз қамтамасыз етіледі

Әйгерім Бағланбекқызы, өтініш ретінде айтамын: мүмкін болса, менің жеке нөмірімді үшінші тұлғаларға бермеуіңізді сұраймын. Жағдайды өзіңіз түсіндіріп бересіз деп үміттенемін., сурет - Zakon.kz жаңалық 12.11.2025 14:57 Сурет: Алматы қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі
Алматының Медеу ауданында сыртқы жарықтандыру жүйесін жаңғырту жалғасып жатыр. Биыл жыл соңына дейін ауданның барлық көшесі, орталық және жеке аумақтар, соның ішінде бау-бақша серіктестіктері де жарықтандырылады.

Бұл туралы аудан әкімі Еркебұлан Оразалин Өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен баспасөз мәслихаты барысында айтты.

"Медеу ауданындағы жарықтандырылмаған көшелер мен бау-бақша серіктестіктерінде жаңа сыртқы жарықтандыру желілерін салу" жобасы аясында 2 598 шам мен 33 басқару шкафы орнатылып жатыр. Жаңа желілердің ұзындығы 70 шақырым. Бүгінде 114 учаскенің 100-інде жұмыс аяқталған.

Сондай-ақ, тұрғын үйлердің қасбетін сәулеттік жарықтандыру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бұл жұмыс 75 үйді қамтиды, оның 69-ы ағымдағы жөндеуден өтіп жатыр, ал 51-і сәндік шамдармен толық жарықтандырылады. Мұндай жарықтандыру әл-Фараби және Достық даңғылында, Пушкин, Жолдасбеков және Райымбек батыр көшелерінде жүзеге асырылады.

Атқарылған жұмыстар Медеу ауданында көше жарығын жүз пайыз қамтумен қатар, кешкі уақытта қауіпсіздік деңгейін арттыруға және жайлы қалалық орта құруға ықпал етеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Алматының Медеу ауданында 2025 жылы шамамен 3,5 мың жаңа оқушы орны пайда болады
16:37, Бүгін
Алматының Медеу ауданында 2025 жылы шамамен 3,5 мың жаңа оқушы орны пайда болады
Алматының Алатау ауданында жарықтандыру жүйесі толық жаңартылуда
09:35, 06 қараша 2025
Алматының Алатау ауданында жарықтандыру жүйесі толық жаңартылуда
Алматының ірі ауданында жыл соңына дейін екі мектеп салынады
09:16, 12 қаңтар 2024
Алматының ірі ауданында жыл соңына дейін екі мектеп салынады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: