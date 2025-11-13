#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+10°
$
524.65
607.02
6.48
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+10°
$
524.65
607.02
6.48
Қоғам

Биыл елде қыс жылы болады – Қазгидромет

Алматы, Алматы зимой, виды города Алматы, зима в Алматы, зимой в Алматы, зимний Алматы, заморозки в Алматы, мороз в Алматы, снег в Алматы, похолодание в Алматы, снегопад, снегопад в Алматы, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.11.2025 10:19 Фото: Zakon.kz
Биыл Қазақстанда қыс жылы болады, деп хабарлады Қазгидромет.Қарашаның соңында шығыста температура –20°C дейін төмендеуі мүмкін, ал солтүстік-батыста –14°C, солтүстік-шығыста –17°C дейін болады.

Желтоқсанда айтарлықтай аяз байқалмайды, ал қаңтар мен ақпан айларында солтүстік-шығыста –20°C сәл асады, деп жазады qazaqstan.tv.

Алдағы үш күнде елдің басым бөлігінде тұман, кей өңірде жел күшейеді. Солтүстік аймақтарда қар жауады. Республика бойынша көктайғақ және тұман күтіледі.

13 қарашада шығыс және оңтүстік-шығыс өңірде қатты жаңбыр мен қар жауады. Елдің оңтүстігі мен оңтүстік-батысында жауын-шашынсыз ауа-райы сақталады. Аружан Мұратова, "Қазгидромет" РМК баспасөз хатшысы

Экологтардың пікірінше, климаттағы өзгерістер жаһандық жылынумен байланысты. Келесі жылдары ауа райы мезгілге сай болмауы мүмкін, ал он жылдық перспективада еліміз тарихтағы ең ыстық кезеңді бастан кешуі ықтимал.

Қазір бір күн қар, бір күн жаңбыр болып отыр. Бұл табиғи құбылыс емес және ғаламдық жылынудың салдары. Халықтың тек 20%-ы қоқысты қайта өңдеуге береді, қалғаны қоршаған ортаны ластайды. Айдана Қыдырова, эколог
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Синоптиктер биыл қыс жылы болады деп болжады
11:59, 17 қазан 2023
Синоптиктер биыл қыс жылы болады деп болжады
ХВҚ 2023 жылы ЕО елдерінің жартысы рецессияда болады деп мәлімдеді
10:33, 02 қаңтар 2023
ХВҚ 2023 жылы ЕО елдерінің жартысы рецессияда болады деп мәлімдеді
Алматыда қайтадан жаңбыр жауып, боран болады, бірақ ауа температурасы +28°C дейін жылынады
14:31, 24 қыркүйек 2025
Алматыда қайтадан жаңбыр жауып, боран болады, бірақ ауа температурасы +28°C дейін жылынады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: