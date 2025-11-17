Биыл қыс қандай болады
Оның айтуынша, қаңтар айында елдің басым бөлігінде ауа температурасы нормаға жуық болады. Ал республиканың шығысында — Абай және Жетісу облыстарында, Шығыс Қазақстан облысында, Алматы облысының негізгі бөлігінде, сондай-ақ Қарағанды және Павлодар облыстарының шығыс аудандарында — нормадан 1°С төмен болжанады.
"Қаңтардағы жауын-шашын мөлшері республиканың көп бөлігінде норма деңгейінде болады, алайда оңтүстік пен оңтүстік-шығыстағы таулы және тау бөктеріндегі өңірлерде — Түркістан, Жамбыл, Алматы, Жетісу және Шығыс Қазақстан облыстарының таулы аймақтарында — нормадан көп түсуі мүмкін", — деді Шмидт.
2026 жылғы ақпан және наурыз айлары жылы, жауын-шашын мөлшері орташа деңгейде болады деп күтіледі. Тек наурыз айында оңтүстік пен оңтүстік-шығыстағы таулы және тау бөктеріндегі өңірлерде — Шығыс Қазақстан, Түркістан, Жамбыл, Алматы және Жетісу облыстарының таулы аймақтарында — жауын-шашын көбірек түсуі мүмкін.
"Қорытындылай келе, мол жауын-шашынның түсуі, жылымықтың жиі қайталануы және суықтың қайта оралуы топырақ пен қарда мұз қабығының түзілуіне әкеледі. Бұл 2026 жылғы су тасқыны кезеңіне теріс әсер етуі мүмкін", — деп атап өтті метеоролог.
Бұған дейін Шмидт желтоқсан айына арналған ауа райы болжамын жариялаған болатын.