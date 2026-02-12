#Халық заңгері
Қоғам

Қазақстанда жұма күні аяз болады

Қазақстанда жұма күні аяз болады, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.02.2026 18:02
"Қазгидромет" РМК мамандары алдағы жұма, 13 ақпан 2026 жылы Қазақстанда қандай ауа райы болатынын айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Болжамға сәйкес, Қазақстанның басым бөлігінде антициклон әсер ететін болады, бұл аязды, жауын-шашынсыз ауа райына әкеледі.

"Тек елдің оңтүстік-батысы, оңтүстігі және оңтүстік-шығысында атмосфералық фронттар өтуіне байланысты жауын-шашын (жаңбыр, қар) түседі, боран соғып, таулы аудандарда қалың қар жауады", – деп хабарлады "Қазгидромет" баспасөз қызметі.

Сонымен қатар, ел аумағында тұман мен желдің күшейеді.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
