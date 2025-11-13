#Халық заңгері
Қоғам

Алматы – оқырмандар қаласы: 2,8 млн тұрғын кітапханаларды пайдалануда

Алматы қаласында 37 кітапхана жұмыс істейді, оның 28-і қалалық бөлімшелер, 9-ы республикалық кітапхана. 2025 жылдың 11 айында 2,8 миллионнан астам қала тұрғыны кітапханаларға оқу, білім алу және қарым-қатынас үшін барған.
Алматы қаласында 37 кітапхана жұмыс істейді, оның 28-і қалалық бөлімшелер, 9-ы республикалық кітапхана. 2025 жылдың 11 айында 2,8 миллионнан астам қала тұрғыны кітапханаларға оқу, білім алу және қарым-қатынас үшін барған.

Қаладағы кітапханалардың 97%-ы толық жаңғыртылған, жалпы қоры – 1 372 423 дана кітап, оның 432 257-і қазақ тілінде, 911 125-і орыс тілінде және 27 656-сы шет тілінде.

Қалалық кітапханаларда заманауи қызметтер бар:

Үш кітапхана тәулік бойы жұмыс істейді (24/7 режимінде).

26 автономды өзіне-өзі қызмет көрсету станциясы сауда орталықтары, метро бекеттері мен коворкингтерде орнатылған. Ай сайын олар шамамен 300 жаңа оқырманды тіркеп, 420 кітап береді. Биыл жыл соңына дейін 6 станция қосымша ашылады.

Мүмкіндігі шектеулі тұрғындарға тегін үйге кітап жеткізу қызметі іске қосылған.

Көзі нашар көретін және зағип оқырмандарға арналған арнайы Брайль бөлімдері мен дыбыстық интерфейстер бар.

Цифрлық қызметтер: электронды оқу залы, 3D-тур, онлайн оқырман билеті, кітап жеткізу қызметі. Қазіргі уақытта порталға 30 451 басылым енгізілген, оның 13 127-і осы жылы қосылған.

Сонымен қатар №6 кітапхана-бөлімшесінде сирек және құнды басылымдарды қалпына келтіру және сақтау зертханасы бар. Қазіргі таңда 300-ден астам кітап қалпына келтірілген, оның 32-сі сирек кездесетін басылымдар.

Алматы Кітапханалары заманауи инфрақұрылымымен, инклюзивті және цифрлық шешімдерімен қала мәдениеті мен білім беру өмірінің маңызды орталығына айналды.

