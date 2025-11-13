ТМД елдері радиоактивті материалдарды тасымалдауды реттейтін келісімге қол қойды
Депутат Әлібек Наутиевтің айтуынша, Келісімнің мақсаты – радиоактивті материалдарды шекарааралық тасымалдауда қауіпсіздікті қамтамасыз етуге ықпал ету, ядролық және радиациялық қауіпсіздікті арттыру, сонымен қатар радиоактивті материалдарды тасымалдауға қатысты ұлттық талаптарды физикалық қорғау принциптерін ескере отырып оңтайландыру.
"Келісім радиоактивті материалдарды шекарааралық тасымалдауда негізсіз кешіктірілулерді жоюға, тасымалдауды бақылауды қамтамасыз етуге, ТМД елдері арасындағы радиоактивті материалдарды тасымалдау процестерінің тұрақты жұмысын қамтамасыз етуге бағытталған бірлескен іс-қимылдарды үйлестіруге арналған", – деді ол.
Келісімнің әрекет ауқымы теміржол, автомобиль, теңіз, ішкі су жолдары және әуе тасымалы арқылы жүзеге асырылатын радиоактивті материалдарды шекарааралық тасымалдауға қатысты.
Сонымен қатар, радиоактивті материалдарды шекарааралық тасымалдау жөніндегі келісімде апаттарды алдын алу шаралары, сақтандыру және мүмкін болатын апатқа қаржылық кепілдіктер, сондай-ақ радиоактивті материалдарды физикалық қорғау және қауіпсіздігін қамтамасыз ету жауапкершілігінің берілу тәртібі қарастырылған.
