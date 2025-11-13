#Халық заңгері
Қоғам

Зульфия Сүлейменова жаңа қызметке тағайындалды: Ол экология мен жасыл экономикаға жауапты болады

Қазақстан СІМ баспасөз қызметі бүгін, 2025 жылғы 13 қарашада, Зульфия Сүлейменованың жаңа қызметіндегі міндеттері туралы хабарлады, деп жазады Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 13.11.2025 13:29 Сурет: primeminister.kz
2025 жылғы 13 қарашада Қазақстан СІМ баспасөз қызметі Зульфия Сүлейменованың жаңа лауазымдағы міндеттері туралы мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұған дейін бұрынғы президент кеңесшісі Зульфия Сүлейменова Қазақстан СІМ-нің ерекше тапсырмалар бойынша елшісі болып тағайындалғаны белгілі болды.

Зульфия Сүлейменованың жаңа қызметіндегі міндеттері:

"Ерекше тапсырмалар бойынша елші – тұрақты елшілікке тағайындалмайтын, нақты миссия немесе міндеттерді орындау үшін тағайындалатын дипломат. Әкімшілік лауазымдар реестріне сәйкес, С1 санатына жатады", – делінген СІМ хабарламасында.

СІМ мәліметінше, Зульфия Сүлейменова жаңа қызметінде экология және жасыл экономика мәселелерін қадағалайды.

Ерекше тапсырмалар бойынша елшінің қызметі туралы:

"Ерекше тапсырмалар бойынша елші СІМ орталық аппаратында жұмыс істейді, шетелдегі мекемелерде емес. СІМ-де бірнеше штаттық бірлік бар. Бұл лауазым жоғары деңгейлі дипломатиялық позиция болып саналады және сыртқы саясат пен сыртқы саясаттық бастамаларды жүзеге асыру шеңберінде ерекше, маңызды немесе уақытша міндеттерді орындауға арналған", – делінген СІМ хабарламасында.

Сыртқы саясат ведомствосы атап өткендей, ерекше тапсырмалар бойынша елшілер нақты мәселелермен айналысады және тапсырмаларға байланысты мыналарды орындай алады:

  • Қазақстанды халықаралық келіссөздер мен конференцияларда таныстыру;
  • Белгілі сыртқы саясат бағыттарын қадағалау (мысалы, ядролық қаруды азайту, халықаралық қауіпсіздік, экология, адам құқықтары, халықаралық ұйымдар);
  • Басшылықтың тапсырмасы бойынша арнайы дипломатиялық миссияларды орындау;
  • Бейбітшілік немесе консулдық мәселелер бойынша келіссөздер жүргізу;
  • Қазақ диаспорасы, гуманитарлық жобалар немесе экономикалық дипломатия мәселелерін шешу;
  • Ведомствоаралық сыртқы саясат бастамаларын үйлестіру.

Еске сала кетсек, ерекше тапсырмалар бойынша елші тағайындалмас бұрын, 2023 жылғы қыркүйектен 2025 жылғы қыркүйекке дейін Зульфия Сүлейменова президенттің халықаралық экологиялық ынтымақтастық бойынша арнайы өкілі – кеңесші қызметін атқарған.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
