Қоғам

Бас прокуратура: Яна Легкодимованы өлтіргендерге өмір бойына түрме жазасы сұралды

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.11.2025 16:42 Фото: freepik
Қазақстан Бас прокуратурасының баспасөз қызметі 2025 жылғы 13 қарашада Яна Легкодимоваға қатысты кісі өлтіру ісінің сот қарауына байланысты маңызды мәлімдеме жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ведомство атап өткендей, сотта алдын ала сөз байласқан бір топ тұлға Легкодимованы өлтірді деген күдікпен айыпталғандарға қатысты қылмыстық іс қаралуын жалғастыруда:

"Сотталушылардың қатарында екі адам бар, олар кісі өлтіргеннен кейін денені және телефонды өзенге лақтырып жіберген".

Белгілі болғандай, құқық қорғау органдарына қайтыс болған адамның денесін анықтау үшін 8 ай уақыт қажет болды.

"Алдын ала жоспарланған қылмыс ерекше қоғамдық қауіптілікпен сипатталады, зорлық көрсету арқылы жасалған, іздерді жасыру, салқынқандылық және сотталушылардың кісі өлтіргеннен кейінгі моральсыз мінез-құлқымен ерекшеленеді". Қазақстан Бас прокуратурасының баспасөз қызметі

Қылмыстық кодекстің 39-бабы талаптарына сәйкес, жазалау әлеуметтік әділдікті қалпына келтіру, сотталғанның түзелуін қамтамасыз ету және жаңа қылмыстардың алдын алу мақсатында қолданылады, сондай-ақ бұл шара басқа тұлғаларға да ескерту болып табылады.

"Адам және адамның өмірі ең жоғары құндылық болып саналады. Ешкім адамның өмірін еріксіз тартып ала алмайды. Осыған байланысты прокурор өмір бойына бас бостандығынан айыру жазасын тағайындауды сұрады". Қазақстан Бас прокуратурасының баспасөз қызметі

2024 жылғы 18 қазанда Атырауда 23 жасар Яна Легкодимова үйінен досымен кездесуге кетіп қалған. Тергеу мәліметтері бойынша, олардың арасында қақтығыс туындаған. Сол уақытта ер адам танысын шақырып, екеуі бірге қызды өлтіріп, денесін Талдыколь ауылы маңындағы өзенге лақтырған.

Қыздың анасы іздеу жұмыстарын бастап, полицияға хабарлаған. Кейін екеуі де күдікті ретінде ұсталған, алайда денені ұзақ уақыт таба алмады. Іздеу жұмыстары сегіз айға созылып, 2025 жылғы маусымда Атырауда табылған қалдықтар сараптамамен расталды. Жазда іс сотқа жіберілді. Бірінші процесс 17 қыркүйекте өтті.

Бұрын Бас прокуратура Литвада Қазақстан азаматын ұстағанын хабарлаған. Ол елге экстрадицияланған. Қазір күдіктіге өмір бойына бас бостандығынан айыру қаупі төніп тұр.

