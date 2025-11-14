Алматы облысында шетелдік көшбасшының бейнесі мен көрші мемлекеттің туын өртеген 20 адам жауапқа тартылды
Фото: Zakon.kz
Алматы облысында шетел мемлекетінің басшысының бейнесі мен туын өртегені үшін шамамен 20 адам жазаланды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Аймақтық полиция департаментінің (ПД) баспасөз қызметінің мәліметінше, оқиға 2025 жылғы 13 қарашада Ұйғыр ауданында болған.
"Мемлекеттік ту мен шетел мемлекетінің басшысы бейнесін өртеп, заңсыз әрекет жасаған азаматтар тобын ұйымдастыру әрекеті тоқтатылды. Материалдарды қарау нәтижесінде 12 азамат ҚР Әкімшілік құқықбұзушылық туралы кодексінің 434-бабы бойынша әкімшілік жауапкершілікке тартылып, 15 күнге дейін қамауға алынды. Сонымен қатар, алты қатысушыға 20 АЕК көлемінде айыппұл салынды", – делінген хабарламада.
Осы факті бойынша ҚР Қылмыстық кодексінің 174-бабы ("Дін, нәсіл, ұлт немесе әлеуметтік топқа қарсы араздық тудыру") бойынша қылмыстық іс те қозғалды.
Қажетті тергеу әрекеттері жүргізілуде.
Бұған дейін, 2025 жылғы 12 қарашада Алматы прокуратурасында қаладағы әлеуметтік шиеленіс ошақтары жойылғаны хабарланған еді.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript