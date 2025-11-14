#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
524.32
609.05
6.52
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
524.32
609.05
6.52
Қоғам

Қостанай облысында полицейлер шамамен 6 келі марихуана тәркіледі

Рудный қаласында есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының қызметкерлері 45 жастағы жергілікті тұрғынды ұстады. , сурет - Zakon.kz жаңалық 14.11.2025 11:53 Сурет: ҚР ІІМ
Рудный қаласында есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының қызметкерлері 45 жастағы жергілікті тұрғынды ұстады.

Тінту барысында оның ауласынан және гаражынан өсімдік тектес зат салынған қап пен ыдыс табылды. Сараптама оның марихуана екенін растады.

Медициналық куәландыру нәтижесінде ер адамның өзі де каннабиноидтарды қолданғаны анықталды.

Оған аса ірі көлемде есірткі затын сақтау фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалды.

Тергеу жалғасуда. Полиция еске салады: есірткі заттарын сақтау және сату ауыр қылмысқа жатады.

Ол үшін қылмыстық жауапкершілік көзделген.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Ақмола облысында полицейлер браконьерлерден төрт елік ұшасын тәркіледі
12:18, Бүгін
Ақмола облысында полицейлер браконьерлерден төрт елік ұшасын тәркіледі
Жамбыл облысында полицейлер ер адамнан 32 келі марихуана тәркіледі
17:43, 19 тамыз 2025
Жамбыл облысында полицейлер ер адамнан 32 келі марихуана тәркіледі
Полицейлер Петропавлдағы жертөледен бір центнерден астам марихуана тәркіледі
12:47, 29 маусым 2023
Полицейлер Петропавлдағы жертөледен бір центнерден астам марихуана тәркіледі
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: