Талдықорғанда полицейлер қарасора өсірген тұрғынды ұсталды
Нәтижесінде, заңсыз есірткілік заттар құрамындағы өсімдіктерді өсіруде күдікті 44 жастағы жергілікті тұрғын анықталып, ұсталды.
Ұзақ уақыт бойы жедел қызметкерлер азаматтың әрекеттерін бақылауда ұстады. Жиналған ақпарат негізінде оның тұрғылықты жерінде санкцияланған тінту жүргізілді. Бақша аумағында ерекше иісі бар өсімдік тектес заттар табылды, бұл марихуанаға тән.
Көшет өсірілетін жылыжайдан полицейлер пластик бөтелкелерден өз қолымен жасалған шылым шегу құрылғысын анықтады, ал қорада өсімдік шикізатының елеулі мөлшері болды. Сонымен қатар ас үйде бес қағаз орам табылып, олардың ішінде тыйым салынған тұқымдар бар екені анықталды.
Тінту қорытындысы бойынша 138 грамм жаңа піскен қарасора, 424 грамм қорадан табылған жаңа піскен марихуана, 9 граммнан астам марихуананың тұқымдары және 196 грамм жаңа піскен қарасора анықталды.
Қазіргі уақытта іс бойынша барлық деректер мен ықтимал қатысушыларды анықтауға бағытталған тергеу әрекеттері жүргізілуде. Заңсыз есірткілік заттар құрамындағы тыйым салынған өсімдіктерді заңсыз өсіру үшін — үштен сегіз жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы көзделген.