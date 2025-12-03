#Халық заңгері
Оқиғалар

Павлодарда синтетикалық есірткі тасыған курьер ұсталды

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.12.2025 11:14 Фото: Zakon.kz
Павлодар облыстық ПД мен облыстық прокуратураның үйлестіруімен жүргізілген жедел іздестіру іс-шаралары барысында есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының жедел уәкілдері синтетикалық есірткіні өткізді деген күдікке ілінген ер адамды қолға түсірді.

Жеке тінту кезінде күдіктіден салмағы 8 грамнан асатын психотроптық зат салынған 16 орама табылып, тәркіленді.

Күдікті өзінің тыйым салынған заттарды таратумен айналысатын көлеңкелі интернет-дүкеннің курьері-заңсыз жеткізушісі екенін айтқан.

Куратордың нұсқауымен көрші өңірден келіп, аймақ орталығында кейін жасырын орындарға салып тарату мақсатында есірткінің көтерме партиясын алмақ болған. Аталған дерек бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде, – деді Павлодар облысы ПД бастығының бірінші орынбасары Болат Нұрсейітов.

Полиция заңсыз есірткі айналымына қатысты барлық қылмыстар мен құқық бұзушылықтар туралы 102 нөміріне хабарлауға болатынын еске салады.

