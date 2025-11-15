#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
522.19
606.42
6.47
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
522.19
606.42
6.47
Қоғам

Павлодар тұрғыны өз жер учаскесінде 150 түп марихуана өсірген

Павлодарда жергілікті тұрғыннан каннабис бұталары тәркіленді, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.11.2025 16:41 Сурет: polisia.kz
Павлодар облысы полиция департаментінің есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл бөлімшесінің жедел уәкілдері облыстық прокуратураның үйлестіруімен есірткі қылмысына қатысы бар деген күдікке ілінген жергілікті тұрғынды анықтап, қолға түсірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Полиция қызметкерлеріне күдіктінің заңсыз есірткі айналымына қатыстылығы туралы ақпарат түскен. Тексеру кезінде оның көкөніс өсіруге арналған жер учаскесінен 150 түп каннабис бұтасы және осы өсімдіктің кептірілген бөліктері табылды.

"Ер адам өсімдікті жеке тұтыну үшін еккенін және өсіргенін мойындады. Табылған бұталар мен олардың кептірілген бөліктері сараптамаға жіберілді. Сараптама нәтижесі бойынша олардың жалпы салмағы 30 келіден асатын есірткі заты екені анықталды. Құрамында есірткі бар өсімдіктерді заңсыз өсіру фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалды", - деді Павлодар облысы полиция департаменті бастығының бірінші орынбасары Болат Нұрсейітов.

Полиция азаматтарды заңсыз есірткі айналымына қатысты кез келген дерек туралы тәулік бойы 102 нөміріне немесе"Police 102" мобильді қосымшасы арқылы хабарлауға үндеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Түркістан облысында сарайда есірткі сақтаған ер адам ұсталды
13:20, 18 сәуір 2025
Түркістан облысында сарайда есірткі сақтаған ер адам ұсталды
Ақтау тұрғынынан 20 түп қарасора тәркіленді
22:22, 04 наурыз 2025
Ақтау тұрғынынан 20 түп қарасора тәркіленді
Алматы облысында тұрғыннан есірткі мен заңсыз сақталған қару тәркіленді
09:53, 28 қаңтар 2025
Алматы облысында тұрғыннан есірткі мен заңсыз сақталған қару тәркіленді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: