Қоғам

Алматы облысында полицияның жедел іс-шарасы: күдіктілер іздестірілуде

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.11.2025 12:27 Фото: unsplash
Өткен түнде Алматы облысы, Жамбыл ауданы, Қарғалы кентінде жергілікті тұрғындар бір үйдің жанында көптеп жиналған полиция қызметкерлерін байқап, таңданыстарын жасырмады. Zakon.kz тілшісі өңірдің Полиция департаментінің баспасөз қызметінен бұл жерде не болғанын білді.

Telegram-арналардың бірінде жарияланған ақпаратқа сәйкес, болжам бойынша, қылмыс жасалған болуы мүмкін.

"2025 жылғы 14 қарашада түнде Қарғалы ауылының тұрғындарынан белгісіз адамдар құнды заттарды ұрлады деген хабарлама полицияға түсті. Оқиға орнына тергеу-оперативтік топ және учаскелік полиция инспекторлары шықты. Осы факті бойынша қылмыстық іс қозғалды", – деп хабарлады Алматы облысы ПД баспасөз қызметі жұма күні.

Полицияда қазіргі уақытта күдіктілерді анықтау және ұстауға бағытталған барлық қажетті тергеу шаралары жүргізіліп жатқаны айтылды.

"Полиция бөлімшелерінің барлық құрамына хабарлама берілді, нұсқаулар жақын аймақтарға да жіберілді. Кешенді жедел-іздестіру шаралары жүргізілуде", – деді Алматы облысы ПД баспасөз қызметі.

Бұған дейін Қарағандыда 2025 жылғы 1 қазанда опорлық пункттен есінен танған күйде табылған, жанында қыздың мәйіті жатқан учаскелік полиция инспекторы Даурен Досов ауруханадан шығарылып, жұмыстан босатылғаны белгілі болды.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
