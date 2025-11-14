Тоқаев жер ресурстарының сандық картасын әзірлеуге 7 күн берді
Президенттің айтуынша, жер халық игілігіне қызмет етуі керек.
"Бірнеше жыл бұрын мен заңсыз алынған және пайдаланылмаған жерлерді мемлекетке қайтаруды тапсырдым. Бүгін министр осы жұмыстың нәтижелері туралы есеп берді. 2022 жылдан бері мемлекетке 14 млн гектардан астам ауылшаруашылық жерлері қайтарылды. Жер учаскелері жұмыс істей алатын және шаруашылықпен айналысқысы келетін азаматтарға берілуі керек екені бірнеше рет атап өтілді. Алайда бұл маңызды жұмыс өте баяу жүріп жатыр. Сондықтан Жолдауда мен барлық қайтарылған жерлерді келесі жылдың ортасына дейін тұрақты айналымға енгізуді тапсырдым. Акиматтардың бұл бағыттағы жоспарлары қағазда қалмауы тиіс. Ең бастысы – жердің қайта бос тұрмауын және пайдаланылмай қалмауын қамтамасыз ету." Қасым-Жомарт Тоқаев
Президенттің айтуынша, қазіргі уақытта үкімет мал шаруашылығын қолдауға арналған жоспарды әзірлеуде.
"Жайылым жерлері ауыл тұрғындарына және нақты пайдалану жоспарлары бар инвесторларға берілуі керек. Келесі жылдың ортасында қабылданатын құжатта осы мәселені шешу жолдары нақты көрсетілуі тиіс". Қасым-Жомарт Тоқаев
Мемлекет басшысы атап өткендей, бірқатар қиындықтардың бірі – жер учаскелерінің төмен кепілдік бағасы.
"Қазіргі кадастрлық бағалау жүйесі нарықтық жағдайға сай емес. Үкімет бұл мәселеге назар аударып, кадастрлық бағаны анықтау әдістемесін қайта қарауы қажет". Қасым-Жомарт Тоқаев
Президенттің пікірінше, жер қатынастары саласындағы кедергілер қазіргі заманғы шаруашылықтар құруға кедергі келтіруде.
"Жолдауымда мен үкіметке келесі жылдың соңына дейін біртұтас сандық жер ресурстары картасын әзірлеуді тапсырдым. Профильді министрліктер 7 күн ішінде осы маңызды мәселеге қатысты атқарылған жұмыс туралы есеп беруі тиіс". Қасым-Жомарт Тоқаев
Келесі мәселе – жер учаскелерін бөлу электронды конкурс арқылы жүзеге асуы тиіс. Жер алғандардың негізгі міндеті – оны тиімді пайдалану. Сонымен қатар, жер ресурстарын мониторингтеудің тәсілдерін қайта қарау қажет, себебі қазіргі деректер толық емес. Мұндай жағдай бақылауды дұрыс жүргізуге және пайдаланылмаған жерлерді уақытылы қайтаруға кедергі келтіреді. Жерді бөлу процесіне қатысты ақпарат ашық болуы тиіс.