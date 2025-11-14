#Халық заңгері
Қоғам

Қасым-Жомарт Тоқаев табысты кәсіпкерлерге үндеу жасады

14.11.2025 13:35
2025 жылғы 14 қарашада ауыл шаруашылығы қызметкерлерінің екінші форумында Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев бизнесмендерге үндеу жасап, деп хабарлайды Zakon.kz.

Президент табысты кәсіпкерлерді өз туған ауылдары мен өңірлерінің дамуына үлес қосуға шақырды.

"Әкімдер акционерлік қоғамдар мен кооперативтердің өнімдерін ірі компаниялармен келісімшарт жасай отырып, қолдау көрсетуі керек. Жалпы, ауылға жеке инвестицияларды тарту өте маңызды. Бизнес өкілдері бұл процессқа белсенді қатысуы тиіс. Табысқа жеткен кәсіпкерлердің туған ауылдары мен өңірлердің дамуына қосқан үлесі олардың гүлденуіне септігін тигізеді", – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

Президенттің айтуынша, барлық еңбекқор және мақсатты азаматтар күнделікті қажырлы еңбегімен қадам-қадаммен ұлттық байлықты арттырып, елдің болашағын құрып келеді.

"Мұндай пайдалы қызметке жағдай жасау, шынайы патриоттарды қолдау қажет. Біз осы бағытта жұмыс істейміз", – деп атап өтті Президент.

Мемлекет басшысы агроөнеркәсіптік кешеннің дамуы ауыл тұрғындарының әл-ауқатының өсуін тікелей анықтайтынын тағы бір мәрте айтты.

"Мемлекет ауылдық елді мекендерді абаттандыруға бірқатар жобаларды жүзеге асыруда. Кәсіпқой мамандарды ауылдарға тартудан бастап инфрақұрылым салуға дейін ауқымды жұмыс жүргізілуде", – деді Тоқаев.

Президент 2019 жылдан бері "Ауыл – ел бесігі" жобасы жүзеге асырылып, ауыл инфрақұрылымын дамытуға 700 млрд теңгеден астам қаражат бөлінгенін еске салды. Ел бойынша 2,5 мыңнан астам елді мекенде нақты іс-шаралар атқарылған.

""Ауыл аманаты" бағдарламасы аясында 600-ден астам бірлестік құрылған. Биыл үкімет өңірлік даму тұжырымдамасын бекітті. Құжатқа сәйкес аудан әкімдерінің өкілеттіктері кеңейтілді. Олар аудандарды дамыту жоспарын өз бетінше әзірлеп, жүзеге асыру мүмкіндігіне ие", – деді Президент.

Сондай-ақ, Президент бұрын мемлекетке қайтарылған жер ресурстарының сандық картасын әзірлеу бойынша есепті 7 күн ішінде ұсынуды тапсырғанын еске салды.

