Қоғам

Қарағандыда кәсіпкер әйелден 366 млн теңге бопсалағандар ұсталды

Тенге, деньги, коррупция, взятка, взятки, деньги в конверте, конверт с деньгами, коррумпированность, коррупционер, коррупционные схемы, взяточничество , сурет - Zakon.kz жаңалық 14.11.2025 14:04 Фото: Zakon.kz
Қарағандыда кәсіпкер әйелден 700 мың АҚШ доллары (шамамен 366 млн теңге) көлемінде ақша бопсаланды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қарағанды облысы Полиция департаментінің баспасөз қызметі 2025 жылғы 14 қарашада хабарлағандай, полицияға қала тұрғыны, 47 жастағы әйел – қаладағы сауда желілерінің бірінің құрылтайшысы – жүгінген.

"Әйелдің айтуынша, белгісіз адамдар оған және оның отбасы мүшелеріне, сондай-ақ мүлкін жоюмен қорқытып, 700 000 АҚШ долларын талап еткен. Осы факті бойынша қылмыстық іс қозғалды", – делінген хабарламада.

Жедел-іздестіру және тергеу шаралары барысында полиция қызметкерлері 30 жастағы күдіктіні анықтап, ұстады. Сот санкциясымен оған қамауға алу түріндегі шара қолданылды.

Тергеу жұмыстары жалғасуда.

Айта кетейік, бұған дейін Шымкентте мемлекеттік қызметкерден 10 млн теңге бопсалағаны үшін блогер-журналист ұсталған еді.

Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
