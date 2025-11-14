Алматының Алатау ауданында электр қуаты қашан беріледі
"Алатау Жарық Компаниясы" АҚ мәліметінше, 13 қараша күні шамамен 18:00-де жоғары кернеулі желілерде болған апат салдарынан бірқатар шағынаудан жарықсыз қалды.
Апат "MAGNUM E-COMMERCE KAZAKHSTAN" ЖШС тапсырысы бойынша МП ГазЭнерджи ЖШС жүргізген газ құбырын көлденең бағытта бұрғылау (ГНБ) әдісімен төсеу жұмыстары кезінде болған.
"Түні бойы мамандар күшейтілген режимде жұмыс істеді. 00:15-те бір желі толық қалпына келтіріліп, бірқатар тұтынушыға электр қуаты берілді, - делінген хабарламада.
14 қараша таңертең жарық Саялы, Ақбұлақ, Зерделі шағынаудандарына, сондай-ақ Софья, Арена Парк тұрғын үй кешендеріне және ішінара Ақкент пен Дарабоз тұрғын үй кешендеріне берілді.
Қазіргі таңда жарықсыз қалып отырған аумақтар: Теректі шағынауданы (5 көше), Алғабас шағынауданы (5 көше), Ақкент шағынауданындағы 10 үй, Нұркент шағынауданындағы 14 үй.
Қазір зақымданған аумақты қалпына келтіру мақсатында қазба жұмыстары жүргізіліп жатыр.
"Жер қазу жұмысы аяқталғаннан кейін бригадалар муфта орнатып, желіні толық қалпына келтіруге кіріседі. Бүгін 18:00-ге дейін электр қуатымен жабдықтау толық қалпына келтіріледі", - деп хабарлады компания.