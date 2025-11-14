#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
524.32
609.05
6.52
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
524.32
609.05
6.52
Қоғам

Алматының Алатау ауданында электр қуаты қашан беріледі

Алматының Алатау ауданында электр қуаты қашан беріледі, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.11.2025 17:20 Сурет: unsplash
Алматының Алатау ауданында электр қуаты қашан қайта қосылатыны белгілі болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Алатау Жарық Компаниясы" АҚ мәліметінше, 13 қараша күні шамамен 18:00-де жоғары кернеулі желілерде болған апат салдарынан бірқатар шағынаудан жарықсыз қалды.

Апат "MAGNUM E-COMMERCE KAZAKHSTAN" ЖШС тапсырысы бойынша МП ГазЭнерджи ЖШС жүргізген газ құбырын көлденең бағытта бұрғылау (ГНБ) әдісімен төсеу жұмыстары кезінде болған.

"Түні бойы мамандар күшейтілген режимде жұмыс істеді. 00:15-те бір желі толық қалпына келтіріліп, бірқатар тұтынушыға электр қуаты берілді, - делінген хабарламада.

14 қараша таңертең жарық Саялы, Ақбұлақ, Зерделі шағынаудандарына, сондай-ақ Софья, Арена Парк тұрғын үй кешендеріне және ішінара Ақкент пен Дарабоз тұрғын үй кешендеріне берілді.

Қазіргі таңда жарықсыз қалып отырған аумақтар: Теректі шағынауданы (5 көше), Алғабас шағынауданы (5 көше), Ақкент шағынауданындағы 10 үй, Нұркент шағынауданындағы 14 үй.

Қазір зақымданған аумақты қалпына келтіру мақсатында қазба жұмыстары жүргізіліп жатыр.

"Жер қазу жұмысы аяқталғаннан кейін бригадалар муфта орнатып, желіні толық қалпына келтіруге кіріседі. Бүгін 18:00-ге дейін электр қуатымен жабдықтау толық қалпына келтіріледі", - деп хабарлады компания.
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Алматының бірқатар ауданында электр желісінде апат болып, электр қуаты өшті
18:08, 21 шілде 2023
Алматының бірқатар ауданында электр желісінде апат болып, электр қуаты өшті
Алматының Алатау ауданында электр қуатының өшіп қалуы қалай шешіліп жатыр
10:33, 26 шілде 2023
Алматының Алатау ауданында электр қуатының өшіп қалуы қалай шешіліп жатыр
Алматының Алатау ауданында кезекті заңсыз дүңгіршектер сүрілді
13:22, 14 сәуір 2025
Алматының Алатау ауданында кезекті заңсыз дүңгіршектер сүрілді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: