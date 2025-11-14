#Халық заңгері
Қоғам

Көкшетауда тоғыз қабатты қонақүйден 150 адам шұғыл эвакуацияланды

Көкшетауда тоғыз қабатты қонақүйден 150 адам шұғыл эвакуацияланды, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.11.2025 20:10 Сурет: Төтенше жағдайлар министрлігінің баспасөз қызметі
14 қараша күні Көкшетауда тоғыз қабатты қонақүйге жалғасқан асхананың ас әзірлейтін бөлмесінде өрт шықты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қонақүй мен мейрамханадан 150 адам өз бетімен эвакуацияланды.

Құтқарушылар өрттің таралуына жол бермей, 30 шаршы метр аумақтағы өртті сөндірді.

"Өрт толық сөндірілді. Қаза болғандар мен зардап шеккендер жоқ. Өрттің шығу себебі анықталып жатыр", - деп мәлімдеді департамент.

Ақмола облысы ТЖД тұрмыста өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтау қажет екенін ескертті.

Айдос Қали
Екібастұзда мас ер адам шылым шегемін деп өртеніп кете жаздады
20:33, Бүгін
Екібастұзда мас ер адам шылым шегемін деп өртеніп кете жаздады
Көкшетауда жасөспірім тоғыз қабатты үйдің төбесінен секіріп, мерт болды
20:30, 05 сәуір 2023
Көкшетауда жасөспірім тоғыз қабатты үйдің төбесінен секіріп, мерт болды
Петропавлда 45 адам шұғыл эвакуацияланды
09:10, 27 шілде 2025
Петропавлда 45 адам шұғыл эвакуацияланды
