#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+29°
$
446.56
512.34
5.3
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+29°
$
446.56
512.34
5.3
Оқиғалар

Алматыда тоғыз қабатты тұрғын үйден өрт шығып, 26 адам құтқарылды

Өрт, Алматы, Ақсай, тоғыз қабатты тұрғын үй, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.09.2026 09:27 Сурет: Zakon.kz
Бүгін, 2026 жылы 20 қыркүйекте таңертең Алматы қаласының Әуезов ауданында, Ақсай-1А ықшам ауданында орналасқан тоғыз қабатты көппәтерлі тұрғын үйдің төртінші қабатындағы пәтерден өрт шықты, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР ТЖМ баспасөз қызметі атап өткендей, өрт аумағы 20 шаршы метрді құрады.

ТЖД құтқарушылары автосаты, құтқару қалпақтары және баспалдақ арқылы 26 адамды, оның ішінде екі баланы құтқарды. Сонымен қатар 40 адам эвакуацияланды.

Өрт жарты сағат ішінде сөндірілді. Зардап шеккендер жоқ.

Өрттің шығу себебі анықталуда.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
Оқи отырыңыз
Баспалдақ, өрт, Алматы, Зерделі, тұрғын үй
18:32, 08 тамыз 2025
Алматыда көпқабатты тұрғын үйдегі пәтерден өрт шығып, 25 адам құтқарылды
Өрт, Қарағанды, көпқабатты тұрғын үй, эвакуация
16:24, 13 қыркүйек 2026
Қарағандыда 10 қабатты тұрғын үйден өрт шығып, 40 адам эвакуацияланды
Өрт, Астана, эвакуация, балкон, Момышұлы көшесі
09:05, 17 қаңтар 2026
Астанада көпқабатты тұрғын үйден өрт шығып, екі бала құтқарылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Бойцы ММА на татами
16:07, Бүгін
Три казахстанских бойца ММА пробились в полуфинал Азиатских игр в Японии
Пляжник на турнире в Японии
15:47, Бүгін
Казахстан уступил Японии на Азиаде-2026 в пляжном волейболе
Аян Турсын бьет ногой
15:35, Бүгін
Ушу-саньда: бронзовый призёр Азиады-2023 Аян Турсын вышла в 1/4 финала Игр-2026
Жоламан Бигабыл на пьедестале кусает медаль
15:23, Бүгін
Казахстанский каратист Жоламан Бигабыл высказался о триумфе на Азиаде в Японии
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: