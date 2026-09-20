Алматыда тоғыз қабатты тұрғын үйден өрт шығып, 26 адам құтқарылды
Сурет: Zakon.kz
Бүгін, 2026 жылы 20 қыркүйекте таңертең Алматы қаласының Әуезов ауданында, Ақсай-1А ықшам ауданында орналасқан тоғыз қабатты көппәтерлі тұрғын үйдің төртінші қабатындағы пәтерден өрт шықты, деп хабарлайды Zakon.kz.
ҚР ТЖМ баспасөз қызметі атап өткендей, өрт аумағы 20 шаршы метрді құрады.
ТЖД құтқарушылары автосаты, құтқару қалпақтары және баспалдақ арқылы 26 адамды, оның ішінде екі баланы құтқарды. Сонымен қатар 40 адам эвакуацияланды.
Өрт жарты сағат ішінде сөндірілді. Зардап шеккендер жоқ.
Өрттің шығу себебі анықталуда.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript