Қарағандыда 10 қабатты тұрғын үйден өрт шығып, 40 адам эвакуацияланды
Сурет: Zakon.kz
Қарағанды қаласы, Қазыбек би ауданы, Степной-3 шағын ауданында 10 қабатты көппәтерлі тұрғын үйдің алтыншы қабатындағы пәтерден өрт шықты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы 2026 жлв 13 қыркүйекте ҚР ТЖМ баспасөз қызметі хабарлады:
"Оқиға орнына жеткен Қарағанды облысы ТЖД құтқарушылары дереу барлау жұмыстарын жүргізіп, тұрғындарды эвакуациялауға кірісті. Өрт шыққан пәтерден ер адам құтқарылды. Сонымен қатар ТЖМ қызметкерлері 40 адамды, оның ішінде 17 баланы баспалдақ арқылы эвакуациялады. Құтқарушылардың жедел әрі үйлесімді әрекетінің арқасында өрттің таралуына жол берілмей, тұрғындардың қауіпсіздігі қамтамасыз етілді. Кәсіби іс-қимылдардың нәтижесінде өрт қысқа мерзімде толық сөндірілді".
Бұған дейін елімізде өрт қауіпсіздігі аудитін жүргізетін сараптама ұйымдарын аккредиттеу тәртібі өзгергені хабарланған.
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