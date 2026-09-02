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Құқық

Өрт қауіпсіздігі аудитін жүргізетін сараптама ұйымдарын аккредиттеу тәртібі өзгерді

Форма пожарных, пожарная форма, форма сотрудников пожарной службы, пожарная служба, пожарный, пожарные, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.09.2026 14:23 Фото: Zakon.kz
Төтенше жағдайлар министрінің міндетін атқарушының 2026 жылғы 28 тамыздағы бұйрығымен өрт қауіпсіздігі саласында аудит жүргізетін сараптама ұйымдарын аккредиттеу қағидаларына өзгерістер енгізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жаңа тәртіпке сәйкес, қызмет алушы ұсынған өтініштен немесе құжаттардан қателер мен сәйкессіздіктер анықталса, олардың нысаны мен мазмұны белгіленген талаптарға сай келмесе немесе құжаттар топтамасы толық ұсынылмаса, қызмет көрсетуші өтінішті цифрлық күту парағы арқылы қабылдайды.

Мұндай жағдайда мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі екі жұмыс күніне тоқтатылып, қызмет алушыға тиісті хабарлама жіберіледі.

Егер өтініш беруші белгіленген мерзімде кемшіліктерді жойса, мемлекеттік қызметті алуға өтініш немесе құжаттар берілген күн ретінде оның алғашқы жүгінген күні есептеледі. Қызмет көрсету мерзімі анықталған кемшіліктер түзетілген сәттен бастап қайта жалғасады.

Ал белгіленген екі жұмыс күні ішінде кемшіліктер жойылмаса, мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тартылады.

Сонымен қатар мемлекеттік қызметті алу құқығының туындауына қатысы жоқ талаптар қызмет көрсетуден бас тартуға негіз бола алмайтыны нақтыланды.

Осындай толықтыру ұйымдарда, елді мекендер мен нысандарда өрттің алдын алу және оны сөндіру, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, сондай-ақ өрт сөндіруге байланысты авариялық-құтқару жұмыстарын жүргізу құқығына кәсіби өртке қарсы қызметтерді аттестаттау қағидаларына және өзге де құжаттарға енгізілді.

Бұйрық 2026 жылғы 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізіледі.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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