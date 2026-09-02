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Қоғам

Жануарларды уақытша ұстау пункттеріне қатысты қағидалар өзгерді

Собаки, собака, бездомные животные, бездомные собаки, бродячие собаки, приют для бездомных животных, приют для животных, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.09.2026 14:41 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Экология және табиғи ресурстар министрінің міндетін атқарушының 2026 жылғы 28 тамыздағы бұйрығымен жануарларды панажайларда, жануарлармен тікелей байланыс жасауға арналған хайуанаттар бақтарында және жылжымалы хайуанаттар көрмелерінде ұстау қағидаларына өзгерістер енгізілді.

Атап айтқанда, құжатта жануарларды уақытша ұстау пункті ұғымы нақтыланды.

Жануарларды уақытша ұстау пункті – табылған, ауланған қараусыз және қаңғыбас жануарларды, сондай-ақ иелері немесе жауапты тұлғалар асыраудан бас тартуына байланысты тапсырған үй жануарларын уақытша ұстауға арнайы арналған және жабдықталған мүліктік кешен.

Мұндай пункттерде Қазақстан азаматтарынан, жеке кәсіпкерлер мен заңды тұлғалардан алып қойылған немесе тәркіленген жануарлар да уақытша ұсталады.

Бұйрық 2026 жылғы 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізіледі.

Бұған дейін жануарларды аулау, уақытша ұстау және жансыздандырудың үлгілік қағидаларына өзгерістер енгізілгені хабарланған еді. Құжатта қандай жануарлардың және қандай жағдайларда ауланатыны әрі жансыздандырылатыны нақтыланған.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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