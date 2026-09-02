Жануарларды уақытша ұстау пункттеріне қатысты қағидалар өзгерді
Атап айтқанда, құжатта жануарларды уақытша ұстау пункті ұғымы нақтыланды.
Жануарларды уақытша ұстау пункті – табылған, ауланған қараусыз және қаңғыбас жануарларды, сондай-ақ иелері немесе жауапты тұлғалар асыраудан бас тартуына байланысты тапсырған үй жануарларын уақытша ұстауға арнайы арналған және жабдықталған мүліктік кешен.
Мұндай пункттерде Қазақстан азаматтарынан, жеке кәсіпкерлер мен заңды тұлғалардан алып қойылған немесе тәркіленген жануарлар да уақытша ұсталады.
Бұйрық 2026 жылғы 12 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізіледі.
Бұған дейін жануарларды аулау, уақытша ұстау және жансыздандырудың үлгілік қағидаларына өзгерістер енгізілгені хабарланған еді. Құжатта қандай жануарлардың және қандай жағдайларда ауланатыны әрі жансыздандырылатыны нақтыланған.