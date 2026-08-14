Қазақстанда үй жануарларын асырау қағидалары өзгерді
Енді қағидаларға сәйкес, үй жануарын одан әрі асырау мүмкін болмаған жағдайда оның иесі немесе жауапты тұлға жануарды басқа жерге орналастыру шараларын қабылдауға тиіс. Атап айтқанда, оны жануарларға арналған панажайға, жануарларды уақытша ұстау пунктіне немесе асырауға қажетті жағдай жасай алатын жеке не заңды тұлғаларға беруге болады.
Сондай-ақ үй жануары уақытша ұстау пунктіне берілген жағдайда, оның заңды тағдыры айқындалғанға дейін жануарды асырауды иесі немесе жауапты тұлға қамтамасыз ететіні белгіленді.
Бұл ретте жануардан бас тарту оның иесін немесе жауапты тұлғаны міндеттерінен босатпайды. Олардың үй жануарына қатысты міндеттері жануарды басқа тұлға меншігіне алғанға, ол жануарларға арналған панажайға берілгенге немесе уақытша ұстау пунктіне тапсырылған жағдайда оның заңды тағдыры айқындалғанға дейін сақталады.
Бұйрық 2026 жылғы 24 тамыздан бастап қолданысқа енгізіледі.