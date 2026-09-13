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Оқиғалар

Астананың ортасында салынып жатқан ғимараттан шыққан өрт сөндірілді

Өрт, Астана, Ақмешіт, сол жағалау, шатыр, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.09.2026 17:00 Сурет: ҚР ТЖМ баспасөз қызметі
2026 жылғы 13 қыркүйекте Астананың сол жағалауында жаңадан салынып жатқан бес қабатты тұрғын үйден шыққан өрт сөндірілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

ТЖМ мәліметінше, Астанадағы Ақмешіт көшесінде жаңадан салынып жатқан ғимараттың шатырында рубероид пен полиэтилен жанған. Қызыл жалын 30 шаршы метр аумақты қамтыған.

Өртті сөндіруге 14 техника мен жеке құрамнан 35 қызметкер жұмылдырылды.

Зардап шеккендер жоқ.

Бұған дейін Астананың сол жағалауында тұтанған өрттің салдарынан көкке қара түтін будақтағаны хабарланып, оқиға орнынан түсірілген видео жарияланған болатын.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
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