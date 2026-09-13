Астананың сол жағалауында өрт болып, қаланы түтін басты
Сурет: pixabay
2026 жылдың 13 қыркүйегінде Астанада өрт болып, қаланы түтін басты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Елорда тұрғындары мен қонақтары желіде аталған өрттің видеосымен жаппай бөлісуде.
Оқиға куәгерлері көкке қалың қара түтін будақтап жатқанын айтады.
Zakon.kz мән-жайды анықтау үшін ТЖМ баспасөз қызметі ресми сауал жолдады.
Бұған дейін Қарағандыда өртеніп жатқан көпқабатты тұрғын үйден 40 адам эвакуацияланған болатын.
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